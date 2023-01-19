Бывший глава угрозыска Южной Осетии задержан в связи с делом Джабиева

19 января 2023, 02:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полковник МВД Джемал Бибилов, возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, задержан, сообщили "Кавказскому узлу" в прокуратуре республики.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре прошлого года Цхинвальский горсудо осенью 2022 года вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. 26 октября ведомство отчиталось о задержании пяти обвиняемых по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе.

По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. 1 декабря двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, которые ранее находились под арестом, были освобождены под подписку о невыезде.

Бывший руководитель уголовного розыска Джемал Бибилов задержан в Цхинвале вечером 18 января «в рамках расследования дела Инала Джабиева», сообщил представитель Генпрокуратуры Южной Осетии корреспонденту «Кавказского узла».

Джемал Бибилов возглавлял управление уголовного розыска криминальной милиции в 2020 году, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года в здании криминальной милиции после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. В связи со смертью Инала Джабиева замглавы МВД Андрей Цховребов был отстранен от должности.

Бибилова уже задерживали по делу Джабиева вместе с пятью другими силовиками, однако позже он был освобожден. На сайте Генпрокуратуры Южной Осетии по состоянию на 1.56 мск сегодня нет публикаций о задержании Джемала Бибилова и свежей информации о расследовании дела Джабиева.

"Кавказский узел" писал также, что 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. В ходе суда не было получено доказательств их причастности к покушению.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.