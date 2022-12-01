Двое обвиняемых по делу о смерти Джабиева отпущены из-под стражи

01 декабря 2022, 22:16

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Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находившиеся под арестом по делу о смерти Инала Джабиева, отпущены под подписку о невыезде, сообщила генпрокуратура Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Цхинвальский горсуд 16 сентября продлил на два месяца арест двум силовикам, Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву, обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева после допроса. 19 сентября суд вернул дело в прокуратуру на доследование, а 26 октября ведомство отчиталось о задержании пяти обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева, которые оставались на свободе.

По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, заявили они.

Двум обвиняемым по делу Инала Джабиева изменена мера пресечения, они освобождены под подписку о невыезде, сообщило сегодня ИА "Рес".

Генпрокуратура Южной Осетии пояснила причины освобождения обвиняемых. "В ходе расследования уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева изменена мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву на подписку о невыезде, в связи с истечением сроков содержания под стражей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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