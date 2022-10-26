Пять человек задержаны по делу о смерти Джабиева

26 октября 2022, 20:33

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Пятеро обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева задержаны в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, им будет ужесточено обвинение, сообщил представитель Генпрокуратуры Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Цхинвальский горсуд постановил вернуть в прокуратуру дело о смерти Джабиева для устранения нарушений, Но 28 августа стало известно, что дело не поступило в прокуратуру, так как Верховный суд Южной Осетии отменил постановление горсуда, признав его необоснованным. 19 сентября Цхинвальский горсуд повторно принял решение о возврате дела Инала Джабиева на доследование в прокуратуру, 3 октября ведомство отчиталось, что дело поступило на доследование.

Суд постановил вернуть дело прокурору, отметив, что следователь в обвинительном заключении указал время преступления, обозначенное временем констатации смерти Джабиева. Основания, на которые ссылается следователь, должны подтверждаться доказательствами в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева. "Суд не может выходить за пределы обвинительного заключения – самостоятельно изучать какие-либо материалы дела с тем, чтобы изыскать дополнительные доказательства того, на что ссылается следствие", - сказала она.

Сотрудники следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии задержали пять обвиняемых по уголовному делу о смерти Инала Джабиева, сообщило сегодня ИА "Рес.

Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Алан Плиев указал, что фигуранты дела Джабиева были задержаны по вновь открывшимся обстоятельствам. Следователь добавил, что ранее подозреваемым им было предъявлено обвинение по части 1 статьи о превышении должностных полномочий (286 Уголовного кодекса России) "Сейчас речь идет о переквалификации пункта "в" части 3 статьи 286, - превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с применением насилия в отношении потерпевшего", - привело сегодня его слова ИА "Рес".

Часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий) предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 3 той же статьи - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков, двое из них находились под арестом. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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