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00:50, 3 июня 2025

Суд по делу Джабиева взял паузу перед оглашением приговора

Зал заседаний в Цхинвальском горсуде. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заключительном заседании по делу о смерти Инала Джабиева подсудимые при поддержке адвокатов вновь заявили о своей невиновности. Суд намерен огласить приговор через четыре месяца, 2 октября. 

Как писал "Кавказский узел", прокурор в ходе прений по делу о смерти Инала Джабиева запросил для семерых подсудимых реальные сроки от шести до девяти лет. Адвокат потерпевших назвала запрошенные прокурором сроки адекватными. Подсудимые заявили в прениях о своей невиновности, защита просила оправдать их. 

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде 2 июня состоялось заключительное заседание по делу о смерти Инала Джабиева. В зале суда присутствовали в основном участники процесса: родственники обвиняемых перестали посещать заседания более года назад, когда подсудимых освободили под подписку о невыезде. Депутаты, регулярно посещавшие заседания в начале процесса, также не проявили интереса к завершающему слушанию, передал корреспондент "Кавказского узла". 

Суд выслушал доводы адвоката Альберта Мсоева, который защищает обвиняемого Андрея Джиоева. Мсоев настаивал, что зафиксированные в результатах медицинских экспертиз побои на телах убитого Джабиева и потерпевшего Цховребова были нанесены им до 28 августа, - то есть до того, как их привезли в криминальную милицию, где работал Джиоев. 

Адвокат неоднократно указывал, что о связи между нанесенными Джабиеву побоями и его смертью говорится только в выводах судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая единственная имела возможность осмотреть тело Джабиева после смерти, но ее экспертиза была признана судом недопустимым доказательством в связи с отсутствием у Дзагоевой лицензии на экспертную деятельность. Мсоев не раз подчеркнул, что в других экспертизах побои квалифицируются как "легкий вред здоровью", а причиной смерти названа сердечная недостаточность на фоне абстинентного синдрома. 

"28 августа 2020 года произошла трагедия, мои соболезнования еще раз. Любое преступление должно быть наказано, но наказание должны получить виновные. На протяжении пяти лет это дело пересылалось, отправлялось, возвращалось, мы неоднократно встречались в этом судебном зале. Сейчас мы вышли на финишную прямую, когда суд обязан принять решение. Мое глубокое убеждение в том, что любое преступление должно быть наказано. Нельзя делить обвинение и защиту на разные стороны, мы стоим на одной баррикаде и стоим за то, чтобы соблюдался закон. Еще раз говорю, виновные должны быть наказаны, но эти виновные должны быть установлены", - заявил Мсоев в завершение своей речи.  

Адвокат Карина Кочиева в своей реплике напомнила, что уголовное дело первоначально было возбуждено в отношении "неустановленных лиц". "Каким образом установились данные подсудимых, в материалах дела не указано", - отметила она, добавив, что и в результате пятилетнего рассмотрения дела "виновные не установлены". 

Все обвиняемые настаивали на своей невиновности, заявляя о том, что не только не совершали преступления, но и не превышали должностных полномочий. По их словам, они сами стали жертвами обстоятельств, так как просто были на работе в этот день.

Подсудимый Джумбер Бибилов заявил о ложном и недостоверном освещении судебных заседаний в СМИ. По его мнению, процесс описывали искаженно с целью опорочить и очернить всех обвиняемых. “Все освещали только кусками, а об основном не писали, чтобы люди не узнали правду”, - сказал он. 

Коллегия судей Цхинвальского городского суда удалилась в совещательную комнату до 2 октября 2025 года, на этот день назначено оглашение приговора.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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