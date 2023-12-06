06 декабря 2023, 02:04

Обвиняемые в смерти Джабиева отказались признать вину

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Восьмерым фигурантам дела о смерти Инала Джабиева предъявлено обвинение. Защита назвала его несостоятельным, подсудимые также не согласились с обвинением.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд.

В Цхинвальском городском суде 5 декабря состоялось заседание по делу о гибели Инала Джабиева, обвинительные заключения были зачитаны четырем фигурантам Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву и Ацамазу Наниеву. На прошедшем накануне заседании суда были оглашены обвинительные заключения еще четверым фигурантам Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву, пишет "Рес".

В начале заседания защита попросила отложить оглашение обвинительного заключения Хугаеву, который был госпитализирован из-за объявленной голодовки, но суда отклонил ходатайство, мотивировав отказ тем, что при этом права подсудимого на защиту не будут нарушены.

Фигуранты дела проходят по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 286 (превышение должностных полномочий) УК Южной Осетии. С предъявленными обвинениями они не согласились. Сторона защиты заявила, что обвинение несостоятельно и необходимо вернуть дело в Генпрокуратуру Южной Осетии на доработку. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в республике: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Генпрокуратура Южной Осетии в марте отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Джабиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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Примечание:

"Министр обороны Южной Осетии уволен после избиения цхинвальца спецназовцами", "Прокурор заявил о непричастности Инала Джабиева к покушению на главу МВД", "За два года после смерти Джабиева суд не установил виновных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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