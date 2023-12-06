Обвиняемые в смерти Джабиева отказались признать вину

06 декабря 2023, 02:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восьмерым фигурантам дела о смерти Инала Джабиева предъявлено обвинение. Защита назвала его несостоятельным, подсудимые также не согласились с обвинением.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд.

В Цхинвальском городском суде 5 декабря состоялось заседание по делу о гибели Инала Джабиева, обвинительные заключения были зачитаны четырем фигурантам Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву и Ацамазу Наниеву. На прошедшем накануне заседании суда были оглашены обвинительные заключения еще четверым фигурантам Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву, пишет "Рес".

В начале заседания защита попросила отложить оглашение обвинительного заключения Хугаеву, который был госпитализирован из-за объявленной голодовки, но суда отклонил ходатайство, мотивировав отказ тем, что при этом права подсудимого на защиту не будут нарушены.

Фигуранты дела проходят по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 286 (превышение должностных полномочий) УК Южной Осетии. С предъявленными обвинениями они не согласились. Сторона защиты заявила, что обвинение несостоятельно и необходимо вернуть дело в Генпрокуратуру Южной Осетии на доработку. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в республике: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Генпрокуратура Южной Осетии в марте отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Джабиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.