Дело о смерти Инала Джабиева дошло до суда

27 октября 2023, 18:46

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Обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, оно передано в суд, сообщил сегодня генпрокурор Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Южной Осетии в марте отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 25 марта сообщил, что дело поступит в суд в течение месяца. Генпрокуратура сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди новых обвиняемых бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев, объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, в феврале стало известно, что срок ареста Бибилову продлен на два месяца. Вместе с тем сотрудник МВД Заур Гогичаев освобожден под подписку о невыезде.

Генпрокуратура Южной Осетии сообщила сегодня, что дело о смерти Инала Джабиева и причинении телесных повреждений Герсану Кулумбегову и Николаю Цховребову направлено в суд.

"Обвиняемым, в зависимости от степени вины, предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти) (часть 4 статьи 111 УК РФ), превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и незаконном задержании (часть 1 статьи 301 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

С марта обвиняемые знакомились с материалами дела,сообщил сегодня в парламенте Генпрокурор Южной Осетии Геннадий Собаев. "В марте обвиняемым в рамках данного уголовного дела были направлены уведомления об окончании следственных действий, с тех пор они больше не ведутся. Перед тем, как мы направили уведомления, объем уголовного дела составлял 28 томов. Сейчас к нему добавилось три тома, и оно включает в себя 31 том. В сентябре, когда срок пребывания обвиняемых под стражей уже заканчивался, они за один день ознакомились сразу с четырьмя томами и обратились в прокуратуру с просьбой направить дело в суд и не продлевать срок их содержания под стражей", - рассказал Собаев.

Он отметил, что прокуратура при подаче ходатайства по продлении обвиняемым сроков пребывания под стражей не знала о том, что они успели ознакомиться с делом, так как подача ходатайства в суд проводится заблаговременно и теперь ходатайство о продлении срока пребывания под стражей, направленное в суд, должно быть рассмотрено. Собаев подчеркнул, что уголовное дело поступило в прокуратуру неделю назад и сегодня направлено в суд, сообщило сегодня ИА "Рес".

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева, который умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на Наниева. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

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