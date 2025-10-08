×

14:10, 8 октября 2025

Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело о смерти Джабиева

Прощание с Иналом Джабиевым. Август 2020 г. Фото: Газета Республика (respublikarso.org) https://respublikarso.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По словам главы ведомства Григория Собаева, прокуратура запрашивала более жёсткий приговор силовикам, которым вменяли в вину смерть Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. 

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. 

Генеральная прокуратура Южной Осетии не согласна с окончательным приговором суда по делу о смерти жителя республики Инала Джабиева. Об этом глава надзорного ведомства Григорий Собаев заявил сегодня на сессии парламента. 

«Прокуратурой было направлено дело в суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 286 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. 2 октября суд вынес вердикт по этому делу, мы пока не можем пояснить причины принятых им решений, поскольку текст приговора к нам еще не поступил. Но уже сегодня выражаем несогласие с данным судебным актом, поскольку произошли переквалификации, которых, по мнению стороны обвинения, быть не должно», - цитирует слова Собаева «Рес».

После оглашения приговора представитель потерпевшей стороны Фатима Гатагонова заявила, что обязательно будет подавать кассационную жалобу на это решение суда.

Он подчеркнул, что позиции прокуратуры и суда не совпали. «Позиция, которую мы отстаивали и просили – по девять лет лишения свободы по трем эпизодам, понимания в судебной инстанции не нашла. Изучив приговор, мы решим, каким образом будем его обжаловать», - отметил Собаев.

По словам генпрокурора, в 2021 году суд возвращал материалы уголовного дела с указанием на то, что описание преступления и квалификация не соответствуют материалам дела.  «Суд требовал от прокуратуры не присылать материалы по первой части данной статьи, указывая на то, что дело касается части 3.  И теперь мы в недоумении: что изменилось? Тогда он квалифицировал преступление по части 3, а сегодня - по части 1? Мы пока не знаем ответа на этот вопрос, так как не ознакомились с текстом приговора», - заявил глава Генпрокуратуры.

Отметим, что первая часть 286 статьи УК «Превышение должностных полномочий» предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Часть 3 предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет и применяется в случаях превышения полномочий: с применением насилия или угрозой его применения; с использованием оружия или специальных средств; с причинением тяжких последствий; совершённого группой лиц, группой по предварительному сговору или организованной группой.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

