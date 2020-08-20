Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане

20 августа 2020, 04:40

Правоохранительные органы в Дагестане сообщают населению недостаточно информации о проводимых спецоперациях и причастности обвиняемых к терроризму. Это приводит к росту радикализации и недоверия к силовикам среди населения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане 16 августа задержаны пять подростков, которые, по данным ФСБ, планировали нападения на сотрудников полиции. Силовики распространили видео с одним из задержанных, на котором он признался, что целью их группы было "установление законов шариата". В день проведения спецоперации пользователи Instagram высказали опасения, что в результате действий силовиков могут пострадать невиновные люди.

Аналитик указал на противоречия в версии силовиков

То, что задержанные юноши сбежали из дома, оставив родителям записки, а затем вернулись через несколько дней, может говорить о несерьезности их намерений, считает журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "Ушли из дома дня три назад, никому ничего не сказали, один из них написал записку, мол, "мы куда-то уезжаем, чтобы жить ради Аллаха, не ищите нас, мы можем быть где угодно". После этого ушли на Тарки-Тау, затем переночевали в маленькой мечети в Махачкале, потом поехали в Хасавюрт, там тоже переночевали. К этому времени они уже поняли, что у них деньги закончились, не могли купить себе еду, начали просить дать им подработать, романтика выветрилась. Начали звонить домой, что они в такой ситуации, заберите нас домой. Но пока их искали, матери ребят обратились в полицию и зацепка для силовиков была вот та записка, якобы они собираются куда-то выйти и потому из-за этой записки их объявили в розыск, объявили спецоперацию, по Интернету начала гулять информация", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Юсупов.

Журналист, ссылаясь на отца подростка, который дал на видео признательные показания силовикам, отметил, что юноши не совершали радикальных действий. "После того, как отследили телефон, что они в Хасавюрте, там их и приняли, немного побили. Этого молодого выбрали как старшего, дали рассказать этот текст, на оригинальном видео он их спрашивает, так читать или иначе. Если бы были какие-то угрозы, несмотря на их возраст – их сразу бы застрелили. Но они позвали родителей, взяли объяснения в отделе и всех их отпустили домой той же ночью. Сказали, что дело никуда не пойдет", – рассказал Юсупов.

Он также отметил противоречивость публикаций в прессе о задержании подростков. "Одни пишут о спецоперации, местные СМИ пишут о том, что ребята напали на полицейских, сбежали, скрывались. Сомневаюсь, что куда-то они могли уехать без паспортов. Как только столкнулись с безденежьем сразу позвонили родным", – отметил журналист.

Журналисты назвали сомнительными доводы обвинителей

Случай с задержанием подростков в Хасавюрте схож с делом обвиненных в связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) юношей из Буйнакска, считает журналист. О том, что их дело было сфабриковано, а показания выбивались силовиками под пытками сообщал правозащитный центр "Мемориал" со слов родителей и членов ОНК. "Еще случай был в Каспийске, с нападением на полицейских молодыми ребятами от 19 до 21 года, двое были убиты", – напомнил Юсупов.

Суд в Ростове-на-Дону 8 июня признал виновными в связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство" четверых жителей Буйнакска и приговорил их к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. Все четверо отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками, сообщили правозащитники. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали электричеством, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру ИГ*.

"Из описанного очень много сомнений в реальности их действий и намерений. Почему их не брали под стражу, потому что сотрудники не видели от них никакой угрозы? Или боялись резонанса?" – задался вопросом журналист.

Дело буйнакцев оставило сомнение в доказанности вины его участников, считает замглавного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Буйнакский случай оставил много вопросов, в части доказательной базы. Ситуационная экспертиза, которая проводилась по этому делу показывала, что какие-то доказательства были сфальсифицированы, а сами участники жаловались, что к ним применялись пытки и недозволенные методы следствия", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист заявил, что сомнения вызывает также случай с убийством 22 мая шести жителей Дагестана при спецоперации силовиков. "Были массовые указания на то, что эти люди были убиты не в спецоперации на границе с Чечней, а кого-то похитили в Хасавюрте, кого-то похитили по дороге из Избербаша в Каспийск. У некоторых биллинг телефонов показывал, что они находятся если не в здании ЦПЭ, то неподалеку от него. Но на это не стали обращать внимания, их просто объявили убитыми в ходе спецоперации боевиками", – рассказал Магомедов.

Протестные настроения помогают радикализации молодежи

Случай задержания подростков, подозреваемых в участии в ИГ*, достаточно уникален для региона, считает главный редактор издания "Новое дело" Хаджимурат Сагитов. "Раньше подобные спецмероприятия проходили с ликвидацией боевиков, возможно, в силу их возраста была предпринята попытка просто задержать. В подобных ситуациях аресты случаются не часто. Пять человек, в принципе – группа. Но о серьезности их намерений судить сложно. Однако от группы родителей, защитников этих детей мы не слышали никакого серьезного заявления, опровергающего версию силовиков", – сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил рост радикализации среди молодежи в Дагестане. "Да, проблема такая есть, в целом недовольство происходящим в республике, в стране, протестные настроения в обществе растут, недоверие к власти и, как ее части, к правоохранительным органам растет. В этих условиях, естественно, будут расти и экстремистские и радикальные взгляды и, конечно, у молодежи, которая не охвачена никакой государственной политикой", – сказал Сагитов.

Отсутствие доказательств по обвинениям жителей в терроризме приводит к росту недоверия среди населения к правоохранителям, отметил Идрис Юсупов. "Это подтверждается не только этим делом [Гасангусейновых], которое длится более трех лет, но есть и другие дела, то же самое дело Абдулмумина Гаджиева, люди понимают и очень большие вопросы есть к следователям. А что касается уничтожения террористов – в обществе, если нет явных доказательств, что люди не были к чему-то причастны, у многих людей есть склонность верить, поскольку страх перед актами терроризма присутствует и людям, не разобравшись, достаточно одного видео", – сказал он.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".

С ним согласен Магомед Магомедов. "Обществу нужны объективные доказательства, не скрытые свидетели, не всякие признательные показания на камеру, этим доказательствам люди давно не верят. Никаких проблем не составляет заставить говорить человека на камеру то, что нужно. <…> Почему это не представляется общественности, не используется, не показывается? Если они не могут этого делать, тогда надо признаться в непрофессионализме людей, работающих в органах", – подчеркнул Магомедов.

"Дела Гасангусейновых, Гаджиева как раз наводят тень на работу госорганов, правоохранительных служб и вызывают недоверие у общества к их работе", – согласился Хаджимурат Сагитов.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, он перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.