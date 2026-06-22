Град нанес ущерб жителям нескольких населенных пунктов в Армении

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В Армении град нанес ущерб имуществу и посевам жителей нескольких населенных пунктов, в поселке Джуджеван полностью уничтожен урожай.

Град нанес серьезный ущерб в нескольких населенных пунктах Ноямберянского района Армении.

В поселке Джуджеван град уничтожил 100% урожая. По словам главы поселка Амбарцума Петросяна, серьезного ущерба домам нет, но "урожай пострадал на 100 процентов". Также повреждены ореховые деревья. Глава поселка также отметил, что в последний раз такой сильный град выпадал в общине в 2011 году, пишет 21 июня News.am.

Помимо Джуджевана, град нанес серьезный ущерб посевам и имуществу жителей Баганиса, Коти, Воскевана и Воскепара.

В Воскеване, по словам его главы Сергея Григоряна, повреждены крыши в 50 процентов домов. Также повреждены автомобили, посевы. Глава села также отметил, что такого сильного града местные жители еще не видели.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне прошлого года из-за града и сильного ветра был подтоплен цех винного завода Aghababyan Wines. В ряде регионов Армении из-за непогоды были повреждены крыши домов, посевам нанесены огромные убытки.

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