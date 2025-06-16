Непогода нанесла ущерб винному заводу в Армении

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Из-за града и сильного ветра подтоплен цех винного завода Aghababyan Wines, здание подлежит сносу. В ряде регионов Армении из-за непогоды повреждены крыши домов, посевам нанесены огромные убытки.

Сильный град, выпавший 15 июня в Тавуше, нанес ущерб винному заводу Aghababyan Wines.

По словам владельца завода Гагика Агабабяна, из-за ветра разрушена крыша здания площадью около 600 квадратных метров, разбиты бутылки и окна. Владелец заявил, что цех подтоплен и подлежит сносу, пишет News.am.

В общине Бердаван град нанесен огромные убытки посевам сельчан, по некоторым данным, урожай полностью потерян.

В городе Апаран и селе Лусагюх Арагацотнской области сильный ветер повредил крыши 21 здания, 19 автомобилей и три фуры, рухнули 15 деревьев и восемь столбов линий электропередач. В Апаране из-за торнадо пострадали четыре человека, сообщают "Новости-Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Тавушской области городе Иджеван ожидается переменная облачность, температура воздуха +23 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 17 июня будет умеренный дождь, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра - до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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