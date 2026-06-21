Шесть человек арестованы в Ростове-на-Дону за экстремизм

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По обвинению в участии в деятельности экстремистской организации и хулиганстве в Ростове-на-Дону заключены под стражу шесть человек.

По данным следствия, 63-летний местный житель вместе с тремя подельниками в 2022 году вступил в ряды запрещенной в России экстремистской организации.

После этого они систематически проводили собрания, где пропагандировали негативное отношение к представителям других аналогичных организаций, пишет 20 июня "Коммерсант".

Также всем задержанным вменяется нападение на человека в Ростове-на-Дону. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), все они заключены под стражу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня в Баксане были задержаны 10 человек, которые, по данным правоохранителей, оказывали физическое и психологическое давление на других местных жителей.

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