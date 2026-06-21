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12:50, 21 июня 2026

Отчет врио мэра об осмотре проблемных точек города вызвал скепсис у каспийчан

Стелла в Каспийске. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=pSgT-4xiLUc

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио мэра Каспийска Арсен Шерифов рапортовал о проведении объезда городских локаций для выявления нарушений. Местные жители, комментируя  в соцсети отчет Шерифова, призвали его решить проблему с вывозом мусора, разбитыми дорогами и озеленением улиц и парков.

Как информировал "Кавказский узел", жители Каспийска неоднократно ранее жаловались на проблемы с водоснабжением. Также они неоднократно жаловались на проблемы, связанные с вывозом мусора. Еще в августе 2021 года горожане отметили, что несмотря на неоднократные их жалобы, многие мусорные контейнеры в Каспийске переполнены, и около них возникают стихийные свалки.

Глава Дагестана Фёдор Щукин 15 июня подписан указ о назначении Арсена Шерифова временно исполняющим обязанности главы Каспийска, сообщил 15 июня ТАСС. Ранее Шерифов был заместителем мэра города.

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Каспийска Арсен Шерифов провел объезд городских локаций в составе комиссии, целью которого было выявление нарушений в благоустройстве и санитарном состоянии города. Основные проблемы, которые были отмечены в ходе проверки, включают проблему с вывозом мусора, плохое состояние дорог и незаконные перекрытия проезжей части, сообщила администрация Каспийска в своем теграм-канале.

К публикации прикреплено видео, на котором показано как Шерифов вместе с другими чиновниками проводит объезд городских локаций, в ходе него врио главы города высказывает различные замечания.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZvHNAaNweB (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Пост о том, что Арсен Шерифов провел объезд городских локаций, 18 июня был опубликован в Instagram*-паблике kaspiysk.24, на который подписано около 81 тысячи пользователей. На 12.50 мск 21 июня эта запись набрала 2791 отметок "Нравится" и 480 комментариев. Часть их авторов выразила сомнение в эффективности обхода.

"До сих пор он был замом, мусор не видел?" - поинтересовалась gusenovapatimat. "До этого он не видел мусор в городе?" - спросил idris05061972.

"А когда был замом, чем занимался? Не видел мусор?" - задался вопросом пользователь kikianasco. "А когда замом работал почему он не выявлял?" - написал пользователь ahmedaga3875.

"Будучи заместителем видать занят был, вспомнил о проблемах города", - сыронизировал leon75gas.

Некоторые комментаторы призвали дать время исполняющему обязанности главы Каспийска и выразили надежду на изменения.

"Давайте дадим человеку возможность проявить себя делом", - отметил пользователь kaspiysk_today. "Мы возлагаем огромные надежды на нового мэра. Ждем действий, а не обещаний", - заявил пользователь dididi548.

Другие пользователи перечислили актуальные проблемы города. "В городе остро стоит вопрос, связанный с вывозом мусора, а также вопрос с поликлиникой и больницей. Одна поликлиника и одна больница на активно растущий город - это очень мало, обратите пожалуйста и на этот момент ", - отметила dr_khadizhat.

"Надеюсь сделают дорогу к Ленина, 90, а то просто смешно - в центре города вот такое видеть. Уже пять лет обещают провести дорогу. На каждую жалобу говорят: "вы в проекте со следующего года". И никак этот следующий год не наступает", - написала raisa8022.

"Надеюсь решится проблема с мусором и заросшей травой, камышами", - указала kurbanova_kamilla.

"Городской парк проверьте, деревья высыхают. Сухая трава не убрана. И так далее. Все знают, что деревья это "лёгкие" города. Нужно сохранить то, что есть. В идеале было бы озеленять город. Побольше сажать деревьев и цветов. Но у нас тенденция, где свободное место, то обязательно застроят очередным магазином", - подчеркнула kaspiysk_amina_.

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Автор: "Кавказский узел"

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