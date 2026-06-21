Хашиг Инал Николаевич

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Абхазский журналист, политолог, общественный деятель.

Биография

Родился в 1968 году в Сухуме, Абхазская АССР.

В 1993 году Инал Хашиг окончил исторический факультет Московского государственного университета.

Работал в государственном информационном агентстве "Апсныпресс" корреспондентом, а затем заместителем директора. В разные годы Инал Хашиг сотрудничал с рядом различных изданий.

В 2000 году при поддержке BBC и британской некоммерческой организации Conciliation Resources Инаш Хашиг сделал серию радиорепортажей "Ни войны, ни мира" о послевоенной жизни в абхазском и грузинском обществе .

С 2002 года Инал Хашиг был соредактором кавказской газеты "Панорама".

В 2004 году Инал Хашиг основал и возглавил независимую газету "Чегемская правда", с тех пор занимает пост ее главного редактора .

Инал Хашиг участвовал в нескольких попытках грузино-абхазского миротворческого диалога на уровне гражданского общества .

22 января 2008 Хашиг, предрекая вооруженное нападение Грузии на Абхазию, заявил в интервью корреспонденту "Кавказского узла": "Саакашвили находится в критическом положении, поскольку его президентство не вызывает абсолютной легитимности у грузинского народа, да и сам он понимает, что доверие Вашингтона к нему тоже имеет определенные границы. Так что военные действия в Абхазии либо Южной Осетии могут стать одним из моментов, которым глава Грузии попытается на некоторое время отодвинуть от себя сгустившиеся тучи".

После шестого покушения на президента Абхазии Александра Анкваба, которое произошло 22 февраля 2012 года, Инал Хашиг сказал корреспонденту "Кавказского узла": "Общество привыкло к этим покушениям, к этому беззаконию, которое творится в республике. Понятно, что сегодня власть, прежде всего, очень прибыльный бизнес. Наверняка, кому-то наступили на хвост и лишили какого-то прибыльного распила. Я не в этой власти, но я вижу, просто, как живут наши чиновники" <...> Посмотрите на наших: я бывал во многих странах мира, но такого количества дорогих автомобилей вы не встретите ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Париже".

В сентябре 2013 года Инал Хашиг прокомментировал "Кавказскому узлу" факт назначения Владислава Суркова на пост помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Южной Осетии и Абхазии: "Деятельность Суркова будет сфокусирована на координировании российской финансовой помощи. К моему сожалению, отношения стран перешли исключительно в финансовую плоскость, для Абхазии сейчас важны только российские деньги. <...> Сурков умеет договариваться, разыгрывать многоходовые комбинации, в которых могут запутаться и Кремль, и абхазское с южноосетинским руководство, но в результате все останутся довольны".

В сентябре 2013 года Инал Хашиг обнародовал замалчиваемую властями информацию о действиях чиновников в отношении инвесторов. В его материалах сообщалось о незаконных действиях властей, из-за которых Абхазия потеряла инвестиционную привлекательность.

7 марта 2025 года Минюст РФ внес Инала Хашига в реестр иностранных агентов. 9 марта 2025 года Инал Хашиг прокомментировал его включение властями России в реестр иноагентов: "Я в профессии почти тридцать лет. Никогда не писал и не говорил с чужого плеча, только то, что сам вижу и ощущаю. <…> Думаю, мне удалось на протяжении всей своей карьеры, не запачкавшись, придерживаться этого кредо". 19 июня 2026 года Минюст РФ исключил Инала Хашига из реестра иноагентов в связи с утратой признаков иностранного агента.

Политическое давление

6 февраля 2009 года начальник службы охраны президента Абхазии Сергея Багапша Давид Багапш и группа высокопоставленных лиц угрожали Иналу Хашигу. Подъехав на автомобиле к идущему по улице Сухума журналисту, они вывезли его на загородный пустырь, где пригрозили ему участью Анны Политковской, если тот не сменит тон своих критических публикаций.

Позже сам Инал Хашиг опроверг факт угроз в его адрес.

"Ни в какой лес меня силком не вывозили, и не избивали. На самом деле, хоть разговор и состоялся на пустынном пляже Келасура (кстати говоря, из машины мы не выходили), беседа проходила в корректной форме. Думаю, другого варианта и не могло быть. Говорю об этом так, потому что двоих участников разговора я относительно неплохо знал и раньше, и у нас всегда были ровные и достаточно уважительные друг к другу отношения. Да, в какой-то момент прозвучали имена Дмитрия Холодова и Анны Политковской, но, думаю, это скорее можно списать на молодость моих оппонентов, не совсем понимавших смысловой нагрузки этих имен", - отметил в своем заявлении Инал Хашиг.

Семейное положение

Женат, имеет сына и двоих дочерей.

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