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11:52, 21 июня 2026

Партия нефтепродуктов отправлена из Азербайджана в Армению

Цистерны с топливом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Железнодорожный состав с одной тысячей тонн дизтоплива отправлен из Азербайджана сегодня в Армению.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня Россия отправила в Армению очередную партию зерна транзитом через территорию Азербайджана. Баку анонсировал отправку в Армению партии дизельного топлива.

18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Часть пользователей соцсетей сочла торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. Они указали на перспективу совместного развития стран и мирного сосуществования будущих поколений.

Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлено 17 вагонов с дизельным топливом общим весом около 1000 тонн, передало агентство АПА.

Также транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлено 18 вагонов с зерном общим весом 1260 тонн. Поезд с грузом отправился со станции Баладжары в пригороде Баку, сообщил сегодня Trend.az.

Всего из Азербайджана в Армению отправлено более 13 тыс. тонн дизтоплива и свыше 4 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Также транзитом через Азербайджан из России в Армению доставлено более 32 тыс. тонн зерна, 7 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита, отметило издание.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В ноябре 2025 года впервые с 1990-х годов в Армению через Азербайджан прибыл груз российского зерна. Власти Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года на встрече в Вашингтоне Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, мешавший подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

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Автор: "Кавказский узел"

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