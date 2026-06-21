Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части

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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Саида Бештоева к пяти годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий Саид Бештоев 3 декабря 2025 года самовольно оставил место службы - покинул пункт временной дислокации воинской части, и до 15 апреля текущего года находился по месту жительства. 15 апреля он явился в военный следственный отдел в Нальчике.

На суде Бештоев высказал сожаление о содеянном. Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня стало известно, что суд в Нальчике приговорил военнослужащего Станислава Емельянова к 20 годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части, краже и торговле наркотиками.

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