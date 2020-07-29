Суд оставил Абдулмумина Гаджиева под стражей

29 июля 2020, 17:25

Верховный суд Дагестана постановил сегодня продлить на месяц срок содержания под стражей журналисту «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву, а также Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, обвиненным по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 10 июня Верховный суд Дагестана постановил продлить на два месяца срок содержания под стражей Гаджиеву, а также проходящим по тому же делу Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Рассмотрение ходатайства следователя о продлении меры пресечения в отношении всех троих обвиняемых проходило сегодня рамках одного судебного заседания. Тамбиев, Гаджиев и Ризванов непосредственно присутствовали в зале суда и активно принимали участие в процессе. Судебное заседание началось в 10.00 мск и окончилось в 14.00 мск, после чего судья объявил, что оглашение процессуального решения состоится через два часа.

В зал судебного заседания были допущены родственники всех троих обвиняемых. Они находились как в самом зале, так и у здания Верховного суда до начала процесса. Также в зале судебного заседания присутствовали представители республиканских и региональных СМИ.

В ходе суда следователь запросил для Гаджиева, Тамбиева и Ризванова продление меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2020 года. Свое предложение следователь обосновал тем, что обвиняемые, по мнению следствия, могут нелегально покинуть территорию России. Также следователь уточнил, что у обвиняемых нет медицинских показаний, препятствующих нахождению в СИЗО.

После двухчасового перерыва суд огласил свое решение, удовлетворив ходатайство следователя и продлив арест всем обвиняемым на один месяц, передает корреспондент "Кавказского узла".

После того как следствие заявило о причастности Гаджиева к признанным экстремистскими и запрещенным в России судом организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа", шансы обвиняемого на освобождение из-под стражи стали ниже, указала в апреле защита.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".