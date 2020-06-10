Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев оставлен под арестом

Верховный суд Дагестана постановил сегодня продлить на два месяца срок содержания под стражей журналисту Абдулмумину Гаджиеву, Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, обвиненным по делу о финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. После того, как следствие заявило о причастности Гаджиева к признанным экстремистскими и запрещенным в России судом организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа", шансы обвиняемого на освобождение из-под стражи стали ниже, указала в апреле защита. 29 мая Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию на очередное продление ареста Гаджиеву.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Вместе с Гаджиевым по этому делу проходят обвиняемыми Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Верховный суд Дагестана, рассмотрев сегодня ходатайство следствия, оставил Гаджиева под арестом до 13 августа. Аналогичные решения вынесены и относительно других обвиняемых по делу о финансировании терроризма - Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Ахмед Ахмедов.

По словам защитника, Гаджиев, Тамбиев и Ризванов присутствовали в зале суда. "Гаджиев был в зале суда и выступил в рамках заседания", - отметил Ахмедов. Прессы на заседании не было, добавил он.

Адвокат пояснил, что решения о продлении ареста рассматривает Верховный суд Дагестана, поскольку Гаджиев уже больше года находится под стражей. Следствие просило суд продлить обвиняемым арест сразу на три месяца, до 13 сентября, так что ходатайство следователей удовлетворено не полностью, отметил Ахмед Ахмедов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".