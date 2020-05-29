29 мая 2020, 22:22

Суд оставил Гаджиева под стражей

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию на арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. После того, как следствие заявило о причастности Гаджиева к запрещенным организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа"*, шансы обвиняемого на освобождение из-под стражи стали ниже, указала в апреле защита.

Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Вместе с Гаджиевым по этому делу проходят обвиняемыми Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Суд счел убедительными доводы следствия и отказался сегодня отменить решение об аресте Гаджиева, сообщила корреспонденту "Кавказскому узлу" супруга журналиста, Дана Сакиева. Абдулмумин Гаджиев участвовал в судебном заседании посредством видеосвязи, отметила она. Сакиева посетовала, что является общественным защитником своего мужа, но не может встретиться с ним из-за особого режима работы СИЗО, введенного из-за пандемии коронавируса.

Адвокат Гаджиева Шамиль Магомедов, присутствовавший на сегодняшнем заседании суда, назвал решение ожидаемым.

В дальнейшем решения о мере пресечения Гаджиеву будет также принимать Верховный суд Дагестана, указал корреспонденту "Кавказского узла" другой адвокат обвиняемого, Арсен Шабанов. Это связано с тем, что журналист будет находиться под стражей уже в течении одного года, пояснил он. "Ходатайство следователей должен утвердить руководитель следственного комитета России. Следователь, в свою очередь, должен обратиться в Верховный суд Дагестана для рассмотрения ходатайства", - добавил Шабанов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

  
Примечание:

"Петиция в поддержку Ильи Азара набрала более 27 тысяч подписей", "Журналист Владимир Севриновский задержан в Махачкале", "Активист Джалил Забидов осужден в Азербайджане".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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