Коллеги Гаджиева заявили о недоверии дагестанским судам

24 июня 2020, 12:25

Власти Дагестана найдут способы не допустить проведения акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сказали коллеги арестованного журналиста после решения суда в Пятигорске, признавшего незаконными отказы согласовать митинги. Следком завершил расследование дела Гаджиева, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня Пятый кассационный суд в Пятигорске отметил решения судов в Дагестане и признал незаконными отказы Минюста региона в проведении митингов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, всего было оспорено 108 решений судов, рассказал адвокат Арсен Магомедов.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 14 июня 2019 года находится под стражей по делу о финансировании терроризма. Следователи заявили о причастности Гаджиева к признанным экстремистскими и запрещенным в России судом организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа". 10 июня Верховный суд Дагестана постановил продлить на два месяца срок содержания под стражей Гаджиеву. Журналист настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева подали в Минюст Дагестана свыше 500 уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку Гажиева. В кассационный суд было подано 118 исков о признании незаконными решения предыдущих судов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

На сегодня кассационный суд отменил около 30 решений, рассказал он. "Я думаю, что по оставшимся рассмотрениям будут такие же решения. <...> Учитывая их массовость [отмены решений республиканских инстанций], это станет ярким примером того, как нельзя вести себя нашим дагестанским судьям и последующем предостережет их от вынесения незаконных решений, какие они массово выносили в нашем случае", – сказал Магомедов.

Решение кассационный суда – это доказательство того, что в России все же есть закон, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "То что происходило в судебной системе Дагестана и то, что происходило в Министерстве юстиции Дагестана – это было пародией на закон и пародией на справедливость",– отметил Магомедов.

Магомедов добавил, что сторонники Гаджиева из-за режима самоизоляции пока что не могут проводить акции в поддержку журналиста. "Ограничения, которые есть в регионе, будут препятствовать нам собрать какую-то поддержку, собрать людей, которые выскажутся в поддержку Абдулмумина Гаджиева", – пояснил Магомедов. Он уверен, что Минюст и МВД Дагестана будут и дальше препятствовать проведению митингов. "Они будут искать причины для отказа, для того, чтобы мешать проведению публичных мероприятий в поддержку Абдулмумина Гаджиева", – сказал заместитель главного редактора.

Так как кассационный суд отменил решения Верховного суда Дагестана, то есть признал что отказы в проведении митинга были незаконными, значит митинг признан законным и провести его вполне реально, в соответствии с законодательством России, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. "Даты проведения митинга уже давно прошли, и значит инициативная группа должна заново уведомить Министерство юстиции Дагестана о том, что намеревается провести законный митинг", – сказал Камалов "Кавказскому узлу".

Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям. Либо Минюст Дагестана после признания судом отказа на митинги разрешит их проведение, либо оставит новую заявку активистов без ответа. А потом одно из министерств Дагестана заявит о том, что в том месте, где активисты хотят провести митинг, к примеру, произошло ЧП. Из-за чего проводить его там нельзя. "[Они направят документ], что в это время в этом месте предполагаются диверсии, теракты, <…> поэтому проведение митинга в защиту непонятно за что арестованного Абдулмумина Гаджиева необходимо перенести", – сказал Камалов.

Минюст в свою очередь заявит, что он заявку не отклонял и что, таким образом, его вины нет. И так будет каждый раз, предположил Камалов. "Мы будем подавать в районный суд. Потом в Верхсуд на незаконность решения райсуда. Потом на незаконность решения Верховного суда Дагестана и действий Минюста Дагестана. И опять получим в касационном решении за пределами Дагестана, что абсолютно правы в своем желании провести митинг. Но только пройдет еще один год. <…> Это Дагестанская реальность и никакая "пришедшая к нам Россия", никакой новый глава, не связанный с "кланами" ничего не могут. Пустой звук. Почему-то я уверен, что будет именно второй вариант", – подчеркнул он.

Следствие завершило дело Гаджиева и защита знакомится с его материалами. Затем будет утверждение обвинительного заключения и дело направят в суд, рассказал Арсен Шабанов. "Следователь запланировал ознакомление с делом на июнь и июль. Уголовное дело против Гаджиева включает 38 томов", – отметил он.

Он добавил, что после ослабления режима самоизоляции, адвокатам разрешили посещать подзащитных в СИЗО.

Другой защитник Гаджиева, Ахмед Ахмедов рассказал, что встречался с журналистом 22 июня. "На условия содержания он не жалуется. Самочувствие хорошее", – рассказал Ахмедов. Он пояснил, что из-за эпидемии родным и близким посещать содержащихся под стражей пока нельзя.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".