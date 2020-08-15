15 августа 2020, 16:10
Спецоперация под Махачкалой обеспокоила местных жителей
Силовики блокировали жилой район близ горы Тарки-тау и начали спецоперацию в лесу. Пользователи Instagram высказали беспокойство тем, не погибнут ли в результате мирные жители, как это произошло с братьями-пастухами Гасангусейновыми.
Сотрудники правоохранительных органов блокировали микрорайон на стыке поселков Кяхулай и Тарки, они прочесывают лес. По данным источника, они ищут группу юношей, которые сбежали из дома, оставив записки. Об этом правоохранителям сообщили родственники молодых людей, информировал сегодня "Черновик".
Закрыта и дорга через Агачаул, сообщили читатели Instagram-паблика tut.dagestan. "Федералька (федеральная трасса. - Прим. "Кавказского узла") тоже закрыта, через Агачаул не пропускают", - написал adam_almet_. "Агачаул тоже закрыт", - подтвердил mmagomedov.81.
"Опять в чей-то дом беда придет от произвола органов, как с пастухами Гасангусейновыми получится", - написал mamaevu653.
Читатели Instagram-паблика "Голос Дагестана" оставили аналогичные комментарии. "Чьи-то матери будут плакать", - посетовал s7777777__. "Похоже, здравомыслящие люди кому-то мешают, поэтому сразу «обувают» в террористов", - написала anashkina___. "А что, в Дагестане еще остались террористы, что ли?" - удивился 171717_maxim.
Пользовательница соцсети monnika_333 посетовала, что официальной информации о происходящем нет. "Страшно, очень страшно! Мы не знаем, что это такое", - отметила она.
На видео, которым сопровождается публикация, видны силовики, перегородившие автомобильную дорогу.
К 16.10 мск 15 августа публикация в группе tut.dagestan, на которую подписаны 1,5 миллиона пользователей, собрала 40,8 тысячи просмотров и 130 комментариев, а в паблике "голос Дагестана", на который подписаны 975 тысяч пользователей, собрала 99,2 тысячи просмотров и 243 комментария.
"Кавказский узел" следит за ситуацией на Северном Кавказе и ведет хроники спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей, происходящих, в том числе и в Дагестане.