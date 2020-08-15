Спецоперация под Махачкалой обеспокоила местных жителей

15 августа 2020, 16:10

Силовики блокировали жилой район близ горы Тарки-тау и начали спецоперацию в лесу. Пользователи Instagram высказали беспокойство тем, не погибнут ли в результате мирные жители, как это произошло с братьями-пастухами Гасангусейновыми.

Сотрудники правоохранительных органов блокировали микрорайон на стыке поселков Кяхулай и Тарки, они прочесывают лес. По данным источника, они ищут группу юношей, которые сбежали из дома, оставив записки. Об этом правоохранителям сообщили родственники молодых людей, информировал сегодня "Черновик".

Закрыта и дорга через Агачаул, сообщили читатели Instagram-паблика tut.dagestan. "Федералька (федеральная трасса. - Прим. "Кавказского узла") тоже закрыта, через Агачаул не пропускают", - написал adam_almet_. "Агачаул тоже закрыт", - подтвердил mmagomedov.81.

Пользователи соцсети выдвинули различные версии о характере спецоперации. "КТО (контртеррористическую операцию. - Прим. "Кавказского узла") объявили", - написала babaeshka08. "Военная операция, говорят", - указал mmagomedov.81. "Задерживают боевиков", - поделилась своей информацией lana36530. "Опять карантин вернулся, наверное", - предположил abudabi.05. Пользователи соцсети выдвинули различные версии о характере спецоперации. "КТО (контртеррористическую операцию. - Прим. "Кавказского узла") объявили", - написала. "Военная операция, говорят", - указал mmagomedov.81. "Задерживают боевиков", - поделилась своей информацией. "Опять карантин вернулся, наверное", - предположил

"Опять в чей-то дом беда придет от произвола органов, как с пастухами Гасангусейновыми получится", - написал mamaevu653.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале " Убийство чабанов в Дагестане ".