Военный из Южной Осетии убит на Украине
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Житель Южной Осетии Андрей Табуев убит в зоне проведения специальной военной операции. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 97 военнослужащих из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 22 мая в Цхинвале был похоронен местный житель Руслан Газзаев, убитый в зоне СВО. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 97 военнослужащих из Южной Осетии.
20 июня в Цхинвале прошла церемония прощания с военнослужащим Андреем Табуевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии.
С октября 2025 года Табуев считался без вести пропавшим, проверка установила, что он погиб при выполнении боевой задачи. Эвакуировать тело с поля боя удалось не сразу. Табуеву было 48 лет. Указом президента Южной Осетии он награжден посмертно медалью "Защитнику Отечества".
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 98 бойцов из Южной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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