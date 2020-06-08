Обвиненные в связях с ИГ* буйнакцы приговорены к длительным срокам в колонии

08 июня 2020, 12:08

Суд приговорил четырех жителей Буйнакска к лишению свободы на сроки от семи до 16 лет, признав их виновными к связях с террористической организацией.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня прокурор запросил для обвиняемых в терроризме жителей Буйнакска Самата Татарханова и Данияла Загирова 20 и 22 года колонии, для Рамазана Закарьяева и Али Рамазанова – по 10 лет. Признание обвиняемых получено под пытками, заявил адвокат. Оглашение приговора было намечено на сегодня.

19-летний Закарьяев, 19-летний Рамазанов и 20-летний Татарханов были обвинены в создании террористического сообщества, в создании и участии в незаконном вооруженном формировании, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.1 ст.205.4, ст. 205.3, ч.1 ст.208, ч.2 ст.205.5, ч.3 ст. 222.1 УК РФ). Даниялу Загирову (1999 года рождения) также предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму и в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.280 и ч.2 ст.205.4 УК РФ). Закарьяев и Рамазанов на момент совершения вменяемых им преступлений были несовершеннолетними.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал всех четырех подсудимых виновными и приговорил Рамазана Закарьяева к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей, Самата Татарханова - к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей, Али Рамазанова - к семи годам колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей, а Данияла Загирова - к 12 годам в колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей и двухлетнему лишению права администрировать веб-сайты, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде в течение 10 суток со дня получения подсудимыми копии приговора, подчеркнул судья.

Подсудимые встретили приговор спокойно, а их родственники, присутствовавшие в зале, громкими выкриками выразили возмущение решением суда.

Комментариями от защитников осужденных относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, все четверо обвиняемых ранее отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками, сообщили правозащитники. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* - уникальное для Дагестана явление, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и адвокат.

"Кавказский узел" собрал материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России решением суда.