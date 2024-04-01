Аналитики оценили причины активизации исламистского подполья на Северном Кавказе

01 апреля 2024, 05:28

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Активизация исламистского подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, которые пытаются ухудшить ситуацию внутри России, однако и внутри России им кто-то помогает, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", три человека, планировавшие теракты, были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. По данным Национального антитеррористического комитета, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался комитет. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, спецоперация была проведена в рамках усиления мер безопасности после теракта в Москве.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя контртеррористическую операцию в Махачкале и Каспийске, предположил, что активизация исламистского подполья на Северном Кавказе может быть связана с ситуацией на Украине.

«На сегодняшний момент у Украины дела плохи. Они просят помощи, но то, что им дают, им явно не хватит. [Глава ГУР] Буданов еще раньше говорил, что в случае проблем на фронте мы перенесем свою диверсионную деятельность вглубь России. А Северный Кавказ, как известно, всегда был регионом в с серьезными проблемами и для Российской Империи, и для СССР, и для России. Поэтому они и начали активировать свои «спящие» ячейки», - заявил он 31 марта корреспонденту "Кавказского узла".

3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта", ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из убитых боевиков находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Полковник полиции в отставке Амир Колов считает, что активизация бандподполья на Северном Кавказе - это «попытка увести от действительных организаторов терактов в «Крокус Сити Холле», попытка столкнуть мусульман с русским и другими народами России».

В Дагестане после ряда случаев с внесудебными расправами над невинными людьми многие люди не верят тому, что говорят о контртеррористических операциях СМИ и официальные структуры, также заявил корреспонденту "Кавказского узла" Колов.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек. 27 марта МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте. 29 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший от теракта, который был в крайне тяжелом состоянии. По данным на 30 марта число пострадавших в результате теракта выросло до 551.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов связал теракты в России с изменением структуры ИГИЛ*, превратившейся из территориальной структуры в сетевую, с использованием так называемых «одиноких волков» - террористов-одиночек, часто самостоятельно приносящих присягу террористам. «За последние несколько лет ИГИЛ* потеряло территории в Сирии и Ираке и превратилось в сетевую структуру с немногочисленными контролируемыми ее боевиками «островками» в Сирии, Ираке, Афганистане и завербованными так называемыми «одинокими волками», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что с началом СВО среди радикальных исламистов был достигнут консенсус - не проводить во время военных действий терактов на территории России и Украины. «Так решили потому, что в условиях боевых действий каждый теракт был бы истолкован как помощь одной (немусульманской) стороне», - подчеркнул Ярлыкапов.

«Видимо, что-то изменилось внутри самой ИГИЛ* в рамках ее развития, раз это консенсус оказался разрушен. И, возможно, Москва будет далеко не последним городом, который подвергнется подобной атаке – угрозы лидеров ИГИЛ* в адрес Европы и США звучат вполне серьезно», - заключил он.

Аналитики при этом отметили, что исламисты сдаются в плен, тогда как ранее зачастую совершали, к примеру, самоподрывы. Сергей Гончаров предположил, что речь идет о снижении уровня подготовки. «Боевиков ИГИЛ* готовят чуть ли не с детства, их тренируют, промывают мозги. Сейчас этого нет и эти бандиты уже не те, что раньше», - заявил он.

Ахмет Ярлыкапов также отметил, что, судя по теракту в «Крокус Сити Холле», нынешние боевики ИГИЛ* - «люди натасканные на теракт, но не слишком сильно обработанные».

Востоковед Руслан Сулейманов, говоря об «ИГИЛ-Хорасан»*, которая, как утверждается, взяла на себя ответственность за теракты, отметил, что основная арена деятельности этой организации – Афганистан. «Их основа – выходцы из Центральной Азии, особенно таджики (у них есть серьезные медиа-ресурсы на таджикском, включая телеграм-каналы для вербовки новобранцев). Но поговаривают, что там также есть граждане Азербайджана, Турции и России, хотя об этом известно мало», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что отличительной чертой «ИГИЛ-Хорасан»* является использование террористов-смертников.

В день теракта в Красногорске стало известно, что ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. Издание The New York Times отметило, что американские чиновники в марте собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство - Хорасан"* планировало нападение в Москве, и Россия была об этом предупреждена. Заявлениям об ответственности "ИГИЛ-Хорасан"* за теракт придал веса обнародованный за две недели до теракта отчет ФСБ о предотвращении готовившегося боевиками той же группировки нападения на московскую синагогу. Атака террористов на посетителей "Крокус Сити Холла" имеет общие черты с январским терактом в иранском Кермане, за который также взяло ответственность "Исламское государство"*, указала эксперт по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами.

По словам Сулейманова, вопрос в том, были ли эти теракты делом рук "ИГИЛ-Хорасан"*, для него еще неясен. «Лично я не до конца уверен, что это был именно этот филиал ИГИЛ*. Если мы посмотрим пропагандистские материалы этой группировки, то увидим, что исполнитель нигде не назван конкретно. Пресс-секретарь ИГИЛ* Абу Ханифа аль-Ансари лишь заявил, что это были «неарабские львы Халифата», а ИГИЛ* в своем недельном отчете просто выделил для России отдельную строку. Скорее можно говорить о том, что в России есть отдельные боевики, аффилированные с ИГИЛ*. Казалось бы то, что исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» [названы] таджики, подтверждает версию участия "ИГИЛ-Хорасан"*. Но у меня остаются большие сомнения, тем более, что почерк атаки совсем не похож на тот, который использует эта группировка, обычно посылающая террористов-смертников», - заявил Сулейманов.

Кроме того, он отметил, что у «ИГИЛ-Хорасан»* просто нет ресурсов на организацию подобной атаки. «Но если это все же «ИГИЛ-Хорасан»*, то ему должен был кто-то помогать на территории России. Я полагаю, что российские власти должны ответить на вопрос, кто совершил эти теракты и были ли у них помощники в России», - добавил он.

Ахмет Ярлыкапов также отметил, что «ИГИЛ-Хорасан»* в основном обращает свое внимание на Афганистан и ничем особым за пределами региона не отличалась. «Но поскольку для Центральной Азии никаких особых вилаятов ИГИЛ* образовано не было, жителей региона, видимо, приписали к «вилаяту Хорасан», и все теракты , совершенные ими, относят на счет этой группировки», - предположил он.

Ярлыкапов также подчеркнул, что в смысле тактики «ИГИЛ-Хорасан»* ничем не отличался от провозглашенного ИГИЛ* «Вилаята Кавказ». «Там одинаковая тактика», - заметил он.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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