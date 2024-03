Версия о причастности "ИГ"* к теракту в "Крокус Сити Холле" получила больше оснований

24 марта 2024, 19:00

Заявлениям об ответственности "ИГИЛ-Хорасан"* за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" придает веса обнародованный за две недели до теракта отчет ФСБ о предотвращении готовившегося боевиками той же группировки нападения на московскую синагогу. Атака террористов на посетителей "Крокус Сити Холла" имеет общие черты с январским терактом в иранском Кермане, за который также взяло ответственность "Исламское государство"*, указала эксперт по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами.

Как писал "Кавказский узел", информацию об ответственности террористической организации "Исламское государство"* за теракт в "Крокус Сити Холле" обнародовала в день теракта, 22 марта, на своем сайте организация, отслеживающая активность "ИГ". Версию о причастности "ИГ" к теракту озвучили также агентство Reuters и издания The New York Times и Al Arabiya. При этом The New York Times указало, что американские чиновники в марте собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство - Хорасан"* планировало нападение в Москве, и Россия была об этом предупреждена.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли там стрельбу, также был совершен поджог здания. В результате теракта, по данным Следкома России на 24 марта, погибли 137 человек, еще 154 человека после теракта были госпитализированы. Названное число жертв - не окончательное, следователи и криминалисты еще продолжают работу на месте теракта.

Сегодня телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, обнародовал видео, снятое, как утверждается, участниками нападения на посетителей "Крокус Сити Холла". В описании к видео говорится, что эта "видеозапись теракта в Crocus City Hall, снятая нападавшими", взята с ресурса, связанного с "Исламским государством"*. "По этическим соображениям мы публикуем только фрагмент. На других кадрах террористы перерезают одной из жертв горло", - говорится в аннотации к ролику.

На видео продолжительностью 66 секунд видно нескольких вооруженных мужчин в здании. Их лица на видео заретушированы, а голоса искажены. В начале ролика один из них подает сигнал другому вооруженному человеку, тот затем проходит мимо двери, за которой прячутся люди, и открывает по ним стрельбу. На полу видны тела людей. В конце ролика нападавшие идут вдоль холла здания, переговариваясь.

"У двух мужчин на этом видео та же одежда, что и у задержанных на кадрах из Брянской области, у одного мужчины – те же кроссовки", - заметили авторы публикации в телеграм-канале "Агентство. Новости", комментируя упомянутое выше видео, распространенное ресурсом, связанным с "Исламским государством"*

"Кавказский узел" не может проверить подлинность этой видеозаписи.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Четверо из них были задержаны в Брянской области. По версии ФСБ, они ехали в сторону границы с Украиной, чтобы скрыться там, и у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт. Украина, однако, заявила о своей непричастности к теракту в Красногорске и категорически отвергла озвученные Путиным обвинения.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло через две недели после того, как посольство США в России предупредило, что террористы планируют нападение в Москве, сообщило 23 марта Reuters. При этом всего за несколько часов до этого предупреждения ФСБ отчиталась о том, что предотвратила нападение боевиков "ИГИЛ-Хорасан"* (ИГИЛ-К*) на синагогу, указало агентство.

О том, что в Калужской области пресечена деятельность афганской ячей "ИГ" - "Вилаят Хорасан"*, члены которой планировали теракт в московской синагоге, ФСБ сообщила 7 марта. "Установлено, что боевики МТО ведут подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в публикации на сайте ФСБ.

Сообщение ФСБ России от 7 марта добавляет веса версии о причастности "ИГИЛ-Хорасан"* к теракту в "Крокус Сити Холле", ведь ведомство официально признало, что участники этой террористической организации были заинтересованы в совершении теракта в Москве и готовились к нему, что такой теракт был их целью.

"ИГИЛ-Хорасан"*, называющий своей целью создание халифата на территории Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана, в течение последних лет активно критиковал политику Путина, который изменил ход войны в Сирии, вмешавшись в нее в 2015 году и поддержав Башара Асада в борьбе с оппозицией и "Исламским государством"*, пишет Reuters.

В январе 2024 года ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в иранском городе Кермане, жертвами которого стали 95 человек. При этом, как и в случае заявления об ответственности за теракт в Красногорске, ИГ* не стало указывать региональное отделение, осуществившее нападение, заметила эксперт "Би-би-си" по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами.

Между атаками в Кермане и Красногорске, по оценке эксперта, "довольно много общего", включая значительное число жертв, а также тот факт, что оба нападения были совершены в странах, где ИГ* не имеет значительного присутствия, активных филиалов или базы поддержки.

"Группировка и ее сторонники будут рассматривать эти две крупные атаки в этом году как большой пропагандистский переворот, который, как надеется ИГ*, поможет восстановить его имидж в роли глобальной угрозы и активизировать усилия по вербовке, хотя они последовали за тяжелым годом для ИГ*, полным неудач", - цитирует 23 марта Мину Аль-Лами "Би-би-си".

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.