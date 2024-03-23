Фейк о причастности ингушских боевиков к теракту в "Крокусе" получил распространение в сети

23 марта 2024, 02:04

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В телеграм-каналах получила распространение информация о причастности к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" ингушских боевиков. При этом приводятся данные убитых в ходе контртеррористической операции в Карабулаке уроженцы республики. Еще один фейк связан с причастностью к теракту "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные люди вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным ведомства погибли 40 человек, ранены более 100. Ни одно из вооруженных формирований пока не взяло на себя ответственность за теракт.

С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" в московском регионе произошли пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое количество погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке. Все такие теракты власти связывали с деятельностью вооруженных формирований с Северного Кавказа.

В сети получил распространение список мужчин, которые якобы причастны к нападению на "Крокус Сити Холл". В частности, его, а также фотографии причастных публикуют некоторые телеграм-каналы. При этом указываются фамилии Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Зелимхана Цуроева, а также приводится их фотографии и портреты еще двоих человек. К примеру, их данные приводит телеграм-канал "Срочно. Сейчас", однако тут же указывает, что данная информация является фейком.

Упомянутые мужчины были убиты во время перестрелки в Ингушетии в начале марта.

Еще один фейк в связи с терактом в "Крокус Сити Холл" касается того, что якобы ответственность за него взяло на себя "Исламское государство"*. При этом телеграм-каналы, которые публикуют эту информацию, ссылаются на данные агентства "Амак". Однако впоследствии выяснилось, что данного сообщения нет ни на одном ресурсе группировки и ее региональных филиалов. Кроме того, шаблон, используемый для анонса, не применяется "Исламским государством"* уже несколько лет, информирует Baza.

При этом телеграм-канал публикует фотографию мужчин, которые могут быть причастны к стрельбе в концертном зале. На снимке плохого качества видны двое мужчин на водительском и переднем пассажирском сидениях белого автомобиля марки Renault. Лицо одного из них видно полностью - он в бейсболке, с бородой или темной щетиной. Лицо второго видно лишь наполовину, судя по всему, у него также борода или темная щетина.

Фейк о причастности к теракту прокомментировал чеченский историк Майрбек Вачагаев (внесен Минюстом в реестр иноагентов). "Эти кажется все берут на себя, где бы что не сделал", - написал он в своем телеграм-канале.

3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

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