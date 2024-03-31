Источники сообщили детали КТО в Дагестане

31 марта 2024, 22:35

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Сегодня во время контртеррористической операции в Дагестане силовики блокировали сразу пять квартир, двое подозреваемых были задержаны без стрельбы, силовики задержали их, не привлекая внимания жильцов, сообщил источник. Спецоперация была проведена в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, заявил глава республики Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", три человека, планировавшие теракты, были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. По данным Национального антитеррористического комитета, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался комитет.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. По данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, и спецназ ФСБ ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей ближайших домов было решено эвакуировать. В 12.00 режим КТО был отменен.

Спецназ ФСБ блокировал в ночь на 31 марта сразу пять адресов в двух городах, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Коммерсант".

Двое из троих подозреваемых - выходцы из Таджикистана - были выведены из съемной квартиры без шума. В многоквартирном доме в Каспийске силовикам после эвакуации жильцов соседних квартир пришлось применить дымовые шашки и выбить окна в квартире на пятом этаже, чтобы вынудить съемщика сдаться, пишет издание.

По данным источника издания, все трое задержанных работали на стройках в Махачкале и Каспийске, занимаясь параллельно операциями с криптовалютой.

Отметим, что после завершения КТО глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил все ответственные службы, назвав задержанных "боевиками" и "преступниками". «В первую очередь это, конечно, заслуга оперативного штаба УФСБ России по Дагестану, руководившего операцией и раскрывшего боевиков, а также всех сотрудников УФСБ по РД и МВД по РД, в том числе подразделений специального назначения. Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Напомним, прошедшая 31 марта контртеррористическая операция стала в Дагестане первой с 18 мая 2022 года, когда режим КТО был введен в Ленинском районе Махачкалы. Тогда Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении теракта на энергообъекте и заявил, что в ходе спецоперации убиты два человека.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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