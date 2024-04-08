Власти Дагестана прибегли к популизму на фоне проблем с мусором

08 апреля 2024, 22:48

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К участию в субботниках по вывозу мусора в Махачкале были привлечены сотрудники администрации города, Минприроды и Минтранса Дагестана, а также подведомственных им организаций, сообщили власти. Субботники выглядят формой повинности и малоэффективны в решении проблемы с мусором, которая требует комплексного подхода, считают махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что задержанные в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске планировали теракты, у них найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ. Ведомство распространило кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане, в ходе которых они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске и перевозили деньги и оружие для участников нападения в Красногорске. Пятеро задержанных уроженцев Таджикистана, у одного из которых имеется российское гражданство, были арестованы до 1 июня по делу об участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

В Махачкале идет работа по очистке контейнерных площадок, отчиталось 7 апреля правительство Дагестана в своем телеграм-канале. "Вывоз ТКО осуществляется силами министерства природных ресурсов и экологии, администрации Махачкалы и министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, внутригородских районов и подрядных организаций. Масштабная очистка проводится на всей территории города, минприроды региона разделило участвующих в субботнике на группы, определив на каждую из них участки для работы. Задействовано несколько десятков единиц спецтехники", - говорится в публикации.

В тот же день Минприроды Дагестана и мэрия Махачкалы опубликовали в своих телеграм-каналах фото и видеоотчеты с субботника по очистке мусорных контейнеров. "Работа проводится с привлечением специализированной техники: это 18 погрузчиков, 42 КамАЗа и три бульдозера. К работе привлечены специалисты городского управления ЖКХ, МБУ "Махачкала-1", а также сотрудники внутригородских районов столицы. Всего в течение дня удалось навести порядок на более чем 200 контейнерных площадках. Работа в таком темпе будет проводиться до полного устранения завалов ТКО в местах скопления, а также ликвидации несанкционированных свалок», - говорится в публикации регионального оператора "Махачкала-1" в телеграм-канале.

Сотрудник администрации Махачкалы, представившийся Магомедом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в субботнике приняли участие представители подведомственных мэрии бюджетных организаций, и некоторых министерств. Он уточнил, что участие в субботнике "было добровольным", никакой оплаты за это не было предусмотрено.

Согласно Трудовому кодексу России запрещается принудительный труд, и требование от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, подчеркнул юрист Рустам Ахмедов.

"Участие в субботнике является сугубо добровольным, кроме случаев, когда функции по уборке не предусмотрены трудовым договором. Кроме того, Трудовой кодекс запрещает работу в выходные и праздничные дни. Если субботник проходит в рабочее время, то сотрудник должен получить обычную ежедневную зарплату. За участие в субботнике в выходной день, положена оплата в двойном размере, или в одинарном размере, но с предоставлением другого дня отдыха. Но, полагаю, в Дагестане никто не будет требовать соблюдения этих прав, так как бюджетники – по сути, подневольные люди, и не осмелятся перечить своему начальству", - считает юрист.

По состоянию на 15-00 мск 8 апреля в некоторых локациях по Махачкале мусор не был убран, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители. По их словам, ситуация в некоторых местах немного улучшилась, стали ездить мусоровозы, но не регулярно. Контейнерные площадки переполнены, по словам махачкалинцев, на улицах Абдуразака Шахбанова, Аметхана Султана 16, на проспекте Шамиля, 30Е.

Махачкала погрязла в мусоре на фоне внимания к теме нелегальных мигрантов после теракта в "Крокус Сити Холле", констатировал политолог и журналист Альберт Эседов.

"В связи с событиями в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, и после них, не только у нас в республике, но и по стране актуализировалась работа по выявлению нелегальных мигрантов. И как результат ряд секторов, особенно связанных с обслуживанием коммунального хозяйства, остались без рабочей силы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К 6 апреля силовики из ряда регионов юга России отчитались о высылке десятков мигрантов. Так, по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани. Части из них предписано самостоятельно уехать за пределы России, другие будут выдворены принудительно, следует из отчетов силовиков. Еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Решать проблему с мусором было решено силами чиновников, подчеркнул Эседов. "Сначала это были сотрудники администрации города, потом к процессу присоединились представители Министерства природных ресурсов и экологии республики, и республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Правда, если с Минприроды хоть как-то понятно - оно курирует работу регионального оператора, чем "провинились" сотрудники Минтранса, не совсем понятно. Пока радует, что до привлечения сил учителей, воспитателей, медработников к субботнику дело не дошло", - говорит Эседов.

Он считает, что субботники в подобной ситуации не только малоэффективны в современных условиях вовсе выглядят некой формой повинности. "Каждая профессия требует своих специфических навыков и имеет свои функциональные обязанности. Уборка улиц и вывоз ТБО требуют соблюдения той же техники безопасности на производстве. Именно поэтому субботники сейчас не только не приводят к результатам, но и воспринимаются негативно", - рассказал Эседов. Он добавил, что проблему необходимо решать системно, а не разовыми акциями.

Эту мнение поддержала и председатель правления региональной общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова.

"Было ясно, что у регоператора "Махачкала-1" недостаточно ресурсов самостоятельно решить возникшие проблемы с мусором по причине недостатка человеческого ресурса, техники и финансовой обеспеченности. Надеюсь, у всех, кто подключился к решению нестандартной ситуации с вывозом мусора, есть понимание масштаба проблемы, тем более, перед праздником Ураза-Байрам. Более того, есть опасение, что ситуация с накоплением мусора усугубится в эти дни из-за праздничных мероприятий. Думаю, периодически будут возникать мусорные коллапсы, пока на самом серьезном уровне комплексно не начнут системно решать эти вопросы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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