Деятельность баптистского религиозного объединения запрещена в Курганинске

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Суд запретил работу религиозного объединения "Международный союз евангелистских христиан-баптистов Церковь Курганинск" за незаконную миссионерскую деятельность.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение нижестоящего суда о запрете деятельности Дома молитвы организации "Международный союз евангелистских христиан-баптистов Церковь Курганинск".

По иску прокуратуры Курганинского района работа дома молитвы была приостановлена. Поводом для подачи иска стала несанкционированная миссионерская деятельность, участниками которой стали около 1,5 тысячи человек, включая несовершеннолетних, пишет 18 мая "Кубань 24".

По данным прокуратуры, организация не уведомила управления министерства юстиции России по Краснодарскому краю о своей работе и не прошла обязательную регистрацию. Кроме того, как утверждает ведомство, миссионерская деятельность в организации велась с нарушениями требований законодательства о свободе совести и вероисповедания, информирует "Коммерсант".

В результате Курганинский районный суд принял решение приостановить работу дома молитвы. Это решение оставила в силе и апелляционная инстанция, а следом - и кассационная инстанция. В настоящее время здание опечатано, вход в него запрещен.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2024 года суд в Белореченске оштрафовал на пять тысяч рублей баптиста Даниила Литовкина, признав виновным в незаконной миссионерской деятельности.

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