Гибель ребенка подняла вопрос доверия жителей к врачам в Ахалгори

04 января 2023, 03:35

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Родители полуторагодовалой девочки отказались от госпитализации в Ленингорскую больницу, выбрав отвезти ее на лечение в Грузию, девочка умерла в дороге. Жители Ленингорского района не доверяют местным врачам, районная больница не оправдывает своего предназначения, констатировали президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Минздрава Агунда Плиева.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 2 января посетил районную больницу в Ленингоре (грузинское название Ахалгори) связи с гибель малолетнего ребенка.

Инцидент произошел в Ленингорском районе накануне. На пункт диспетчера местной районной скорой помощи поступил вызов: родители полуторагодовалой девочки сообщили, что у нее высокая температура, которую не удается сбить, пишет "Рес".

На вызов отправились врачи, которые сбили температуру. Они рекомендовали родителям, как утверждает пресс-служба главы Южной Осетии, госпитализировать ребенка, но те отказались, так как хотели дождаться утра и выехать в Грузию для продолжения лечения ребенка.

По словам главврача районной больницы Сергея Кочиева, "родителям была предложена госпитализация в стационар Ленингорской районной больницы с дальнейшей переправкой в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале". "Факт отказа зафиксирован", - добавил он.

Однако под утро, когда ребенку стало плохо, родители доставили девочку в скорую помощь. По слова врача Сослана Чочиева, при поступлении у ребенка отсутствовало дыхание. "Мы сразу начали выполнять сердечно-легочную реанимацию, пульс был почти нитевидный. Также мы связались со специалистами-реаниматологами. Ими были даны четкие рекомендации - введение адреналина в язык или трахею. Так как родители отказались от госпитализации в местную больницу и Цхинвал, было заключение и было принято решение сразу отправить девочку в [Грузию]. В дороге реанимация ни на минуту не останавливалась, родители были рядом и могут подтвердить это", - сообщил он.

Главврач Сергей Кочиев отметил, что до границы "были реализованы все легочно-реанимационные мероприятия", добавив, что врачи до конца пытались бороться за жизнь ребенка.

Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Агунда Плиева, комментируя инцидент, отметила, что необходимо развивать скорую помощь в республике "и организовывать правильную маршрутизацию больных." "Только так мы добьемся хоть каких-то положительных результатов. Эти вопросы будут обсуждаться с главными специалистами, но на сегодняшний день эта больница совершенно не оправдывает свое предназначение", - заявила она.

Алан Гаглоев свою очередь заявил, что существует проблема недоверия граждан к медицине и медработникам Ленингорского района, из-за чего граждане все чаще обращаются с просьбой о транспортировке в Грузию.

В 1922-1990 годах Ленингорский район был частью Юго-Осетинской автономной области. 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР упразднил автономию Южной Осетии, район был переименован в Ахалгорский (в переводе - Новогорский). В ходе событий 8-12 августа 2008 года военные действия не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, служащие администрации, часть грузинского населения. На его территории были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

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