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02:19, 22 января 2025

Трое противников закона об иноагентах осуждены в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии вынес приговор участникам прошлогодней акции протеста против закона об иноагентах Омару Окрибелашвили, Сабе Мепаришвили и Фридону Бубутеишвили.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня 2024 стало известно, что задержанные в Тбилиси во время протестов против закона об иноагентах в марте того же года Омар Окрибелашвили и Саба Мепаришвили обвинены в сносе временного металлического ограждения, которое установили силовики. В июле суд отказался выпустить их под залог до суда.

21 января суд вынес приговор участникам акции протеста против закона об иноагентах в 2024 году Омару Окрибелашвили и Сабе Мепаришвили. Они приговорены к трем годам лишения свободы, однако благодаря объявленной президентом амнистии сроки их содержания под стражей сокращены до 10 месяцев фактического наказания и одного года условного наказания.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости", представители которой ранее защищали активистов, отметила в своем заявлении, что им предъявлены обвинения по подпункту "в" части 2 статьи 187 УК Грузии, которая касается группового причинения ущерба. "Эта статья была добавлена в кодекс в прошлом году и применяется "крайне проблематично" в отношении лиц, задержанных во время акций протеста. Целесообразность и обоснованность изменений в пояснительной записке к законопроекту не приводятся и не были оглашены публично", - отмечается в заявлении.

Защита опасалась, что активистам будет вынесен более строгий приговор. По словам специалиста, согласившегося прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" дело на условиях анонимности, это связано с тем, что обвиняемые признали вину, а их родственники возместили ущерб государству. Однако, по его словам, теперь оспорить приговор в Европейском суде по правам человека будет нельзя. Кроме того, активисты отказались от адвокатов, предоставленных им коалицией неправительственных организаций.

Еще один активист Фридон Бубутеишвили, также арестованный на акции против закона об иноагентах, приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обвинили его в том, что в ходе акции он повредил ворота парламента и бросил камень в пожарного.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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