Семеро противников закона об иноагентах оштрафованы в Грузии

05 июня 2024, 02:47

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Четверым из 11 участников акции протеста в Тбилиси вынесено устное предупреждение, еще семеро оштрафованы на 500 лари. Судьи выносят решения, не считаясь с доказательствами, заявила юрист Анна Гахокидзе.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая 84 депутата парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. 3 июня закон подписал спикер парламента Грузии Шалва

В Тбилисском городском суде 4 июня были вынесены решения по делам 11 активистов, которые были арестованы на акциях протеста против закона об иноагентах. Четыре человека получил устное предупреждение от судьи, семеро были оштрафованы на 500 лари (около 185 долларов).

"Эти суды похожи просто на конвейер. Судьи принимают уже запланированные решения, не считаясь с доказательствами", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО "Институт исследования демократии" (DRI) Анна Гахокидзе.

Неправительственная организация защищает Омара Окрибелашвили и Сабу Мепаришвили, которые были задержаны на акции перед парламентом Грузии. Их обвинили в сносе временного металлического ограждения, которое установили силовики.

По словам Гахокидзе, статья (повреждение имущества третьих лиц), по которой обвинялись Окрибелашвили и Мепаришвили, является проблемной и часто используется для политических репрессий против участников акций протеста. DRI подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием признать положения данной статьи неконституционными.

Гахокидзе рассказала, что Окрибелашвили и Мепаришвили находятся в исправительном учреждении в Глдани и им грозят реальные тюремные сроки. По ее словам, их уже посетили представители офиса народного защитника, после чего условия содержания улучшились.

Омбудсмен призвал Специальную следственную службу Грузии в кратчайшие сроки провести расследование действий силовиков на акции протеста и выявить причастных к нарушениям. По его данным, в общей сложности задержано более 150 участников акций протеста, но при этом даже не поднимался вопрос об ответственности хотя бы одного сотрудника полиции.

"Правительство незаконно арестовывает и штрафует молодых борцов за свободу. По словам адвокатов, ни одно из видеодоказательств, представленных обвинением, не содержит признаков преступления, а целью правительства является только запугивание молодежи", - прокомментировал задержания участников акции корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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