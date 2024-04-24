Здание парламента Южной Осетии, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8

24 апреля 2024, 08:23

47 самовыдвиженцев претендуют на места в парламенте Южной Осетии

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ЦИК Южной Осетии получил документы на самовыдвижение от 47 желающих участвовать в выборах депутатов республиканского парламента. Документы для заверения списков кандидатов внесли две партии.

По данным председателя Центризбиркома Южной Осетии Эмилии Гагиевой на вечер 21 апреля, в ЦИК поступили уведомления от 19 самовыдвиженцев. 22 апреля избирательная комиссия получила соответствующие документы от 12 самовыдвиженцев из Цхинвала и Ленингорского района. Вчера, 23 апреля, этот список пополнили еще 16 человек.

Также на текущей неделе в ЦИК внесены документы для заверения списков кандидатов в депутаты от партий "За Справедливость" под председательством Гарри Мулдарова и "Единство народа" под председательством Сергея Пухаева, передал "Рес".

Вчера, 23 апреля, на очередном заседании ЦИК Южной Осетии выдал разрешения на открытие специальных избирательных счетов 13 кандидатам в депутаты, говорится на сайте Центризбиркома РЮО. При этом имена кандидатов не называются.

У партий и самовыдвиженцев осталось два дня, чтобы заявить об участии в предвыборной гонке. Подать пакеты документов на регистрацию в ЦИК можно до 25 апреля. Голосование в Южной Осетии назначено на 9 июня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что три депутата парламента Южной Осетии из фракции "За справедливость" (Дзамболат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев) лишены гражданства России, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и России. Депутаты заявили, что оспаривают в суде заключение ФСБ.

Парламент Республики Южная Осетия избирается сроком на пять лет в составе 34 депутатов, сказано в регламенте на сайте парламента ЮО. Депутатом может быть избран гражданин Республики Южная Осетия, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной избирательной системе.

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Примечание:

"Путин набрал в Южной Осетии 97% голосов", "Аналитики оценили влияние Москвы на выборы президента Южной Осетии", "Скандал с гражданством югоосетинских депутатов стал следствием политических конфликтов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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