Жители Волгограда потребовали наказать виновников аварии на сливном коллекторе

30 октября 2022, 00:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители двух районов Волгограда, где введен режим чрезвычайной ситуации после аварии на сливном коллекторе, пожаловались на плохую организацию подвоза питьевой воды и потребовали привлечь к ответственности виновников аварии. У волгоградцев в этой ситуации есть право жаловаться в Роспотребнадзор и в прокуратуру, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", без воды из-за аварии на сливном коллекторе по состоянию на 29 октября оставались около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, там введен режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на 28 октября на границе Ворошиловского и Центрального районов Волгограда на крутом склоне берега поймы Царицы прорвало участок нитки магистрального канализационного трубопровода, ведущего к станции очистки. Канализационные воды устремились вниз по склону Сквера Пахмутовой, затопив Детскую железную дорогу и часть парка развлечений. Два района города – Ворошиловский и Советский – были отключены от водоснабжения. Главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Игорь Стоматов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что говорить о сроках окончания ремонтных работ рано. «Нужно определиться с характером повреждения коллектора и фронтом работ», - сказал он.

«Поврежден железобетонный канализационный коллектор диаметром 1200 мм, 1971 года ввода в эксплуатацию, то есть, уже длительная эксплуатация. Это предположительная причина аварии. Определяем характер повреждения, завезли трубопровод», - рассказал 28 октября главный инженер ресурсоснабжающей организации.

Рабочие 28 октября сумели установить шиберную задвижку. Работы по замене поврежденной нитки коллектора проходят круглосуточно, рассказали в ресурсоснабжающей организации.

В пресс-службе мэрии Волгограда сообщили, что 29 октября срок восстановительных мероприятий продлили по причине технических сложностей – магистраль залегает на большой глубине, а работы на насыпном грунте требуют соблюдения мер предосторожности. «В связи с тем, что сроки ликвидации порыва продлеваются, оперативным штабом принято решение организовать работу «горячей линии», с помощью которой жители могут уточнить информацию о ходе работ и информацию о подвозе воды», - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Волгоградцы и ранее жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 21 августа они указали, что в несколько многоквартирных домов в Волгограде больше двух суток вода подавалась с перебоями, а подвоз воды не организован.

Жители Ворошиловского и Советского районов Волгограда 29 октября сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в их микрорайоны не привозят питьевую воду. Так, в 9-00 жительница ЖК «Династия» Марина Кисленко сообщила, что во дворе ее дома собрались жильцы с баклажками и ведрами. «Город нам так и не назвал место, куда воду подвезут. Люди бегают по округе, не знают, куда машина подъедет. Мы уже час стоим, никто воду не подвозит. Люди уже стали расходиться», - возмутилась женщина.

В 11-00 Кисленко сообщила, что не администрация города, а управляющая компания «Дом Холл» обеспечила жильцов питьевой водой. «Они нам заказали целый КАМАЗ питьевой воды. Подвезли на улицу Профсоюзная, 20 и в ЖК «Династия» на Огарева, 21б. Воды всем хватило. С округи шли люди – из двухэтажек, из трехэтажек – с улиц Козловская, Баррикадная, Социалистическая, Профсоюзы, Рабоче-крестьянская», - рассказала жительница Волгограда.

Марина Кисленко заявила, что люди "весь день" 29 октября не могли дозвониться на телефоны «горячей линии», мэрии и Ворошиловского района.

«Я набрала 120 литров. Помогали мне люди. Все емкости дома заполнила водой. Потому что завтра не знаю, откуда воду ждать. В магазинах вообще воды нет со вчерашнего вечера, даже газированную разобрали. Соседи-старики в шоке. Бедные, бегали туда-сюда, воду ждали по разным улицам. Точное место нам не указали. Даже чайник воды не могли набрать. Просто безобразие. Никто нам ничего не обещает», - сказала Кисленко.

«Сидим без воды второй день. Так как авария была неожиданностью для всех, никто воду в ванную не набрал. Допили то, что в чайнике было, побежали в магазин. А там вообще никакой воды не было к полудню. Поехали в Центральный район. Там в супермаркете пять баклажек купили. Ну а мыться как? В Волге?» - возмутился слесарь-монтажник Владимир Грянченко. Он также сообщил, что не смог дозвониться по профильным телефонам.

Мужчина рассказал, что он с супругой живет у тещи. Пенсионерка «лежачая». Отсутствие воды осложнило уход за инвалидом. "Мама у нас требует большого внимания и ухода. Коммунальные аварии нам очень жизнь усложняют", - сказал Грянченко.

На улице Огарева, во дворе дома, мужчина доставал из багажника автомобиля баклажки с питьевой водой. «Купили сразу 10 штук, потому что неизвестно, как долго будут устранять аварию. В нашем магазине воды с обеда нет. Все раскупили. Ездил в центр», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Парамонов.

Его супруга Анна выразила возмущение аварией. «Как мог огромный трубопровод разрушиться? У меня инженерное образование. Я знаю точно: такие техобъекты должны мониториться постоянно, постоянно должен быть инструментальный контроль. Да, труба старая. Говорят, ей полвека недавно исполнилось. Но ведь есть методики определения степени износа. За 50 лет этот износ точно был существенный. Надо было трубу еще лет 10 назад менять», - заявила Анна Парамонова.

Пенсионерка, представившаяся Светланой Геннадьевной, поддержала своих соседей Парамоновых, она тоже считает, что магистральный трубопровод «надо было давно менять». «Для меня большая проблема носить воду в квартиру. Помочь некому. Зять обещал меня к себе забрать на время ремонта. У них поживу», - сказала женщина.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня к нему обратились волгоградцы по поводу последствий аварии. «Они требуют не только восстановления трубы. Они требуют, прежде всего, проведения расследования, установления вины конкретных лиц и организаций. Сейчас они собирают подписи под коллективным обращением. Я направлю обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган установил права и обязанности сторон в Соглашении мэрии города с ресурсоснабжающей организацией и выявил причины аварии», - сказал Александр Осипов.

Депутат пообещал также обратиться с запросом в региональное управление Росприроднадзора, «чтобы они выехали на место и сделали замеры грунтов на разлив загрязняющих веществ». По словам Осипова, 27 октября во время сильного дождя случилось еще одно «неприятное событие»: напротив Арбитражного суда со склона берега реки Волги сошел сель. Грязевой поток перекрыл автомагистраль на «Нулевой Продольной». Образовалась автомобильная пробка.

«Везде склоны в Волгограде не укреплены. Нужно дождаться понедельника и, спокойно собрав информацию по обоим происшествиям (прорыв канализационного коллектора и схождение селя), попробовать ее обсудить с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов», - сказал Александр Осипов.

Депутат отметил, что, по его данным, износ магистрального коллектора в Центральном и Ворошиловском районах составляет не менее 80%, так как эти районы старые, они "были после войны первыми восстановлены". «Масштаб бедствия произвел впечатление на волгоградцев. И сейчас всех волнует один вопрос: кто будет возмещать ущерб?» - заключил Александр Осипов.

Орган местного самоуправления в случае прекращения водоснабжения обязан в течение суток обеспечить все население качественной питьевой водой, в том числе путем подвоза, что прописано в пункте 10 статьи 21 федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ), рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

«Судя по тому, что говорят местные жители, подвоз воды осуществлялся нерегулярно. Волгоградцы не могут выяснить место и время привоза воды от местных властей. Советую гражданам обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и в прокуратуру», – сказал Сергей Иващенко.

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