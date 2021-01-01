Скриншот страницы https://www.instagram.com/p/CJdyp9DlJuw/

01 января 2021, 08:52

Пользователи соцсети пожаловались на перебои с водоснабжением в Волгограде

Жители Ворошиловского района Волгограда в новогоднюю ночь остались без водоснабжения, а в Дзержинском районе также было отключено отопление, сообщили пользователи Instagram.

Часть Дзержинского района в Волгограде осталась 31 декабря без воды, сотрудник "Концессий водоснабжения" пояснил, что причиной перебоев с подачей воды стала остановка насосов, сообщило 31 декабря издание "Волгоград онлайн".

Авария на насосной станции - вторая за сутки, 30 декабря без водоснабжения остались жители Краснооктябрьского района Волгограда. В профильной компании это также объяснили поломкой на насосной станции, сообщило 31 декабря издание "Высота 102".

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/CJd0R6hJSON/Новость об отключении воды в Дзержинском районе Волгограда была опубликована 31 декабря на странице издания  v1.ru в Instagram, на которую подписано около 47,5 тысячи пользователей. К 08.20 мск 1 января запись набрала 276 отметок "нравится" и 26 комментариев. Большинство их авторов пожаловалось, что, помимо Дзержинского района, воды нет также и в Ворошиловском районе.

"В Жилгородке холодные батареи. Мы замерзаем. 31 декабря 2020", – написал valeriisukhoverov3.

"Семь ветров, Жукова, Жилгородок опять без воды", – подтвердил alex.dudin.

"В Ворошиловском [районе] тоже нет воды", – отметил пользователь sergeevna7905.

"В 4 часа дня написали, что потерпите пару часов… Время почти 21.00! Что за издевательство", – возмутилась vikadolonina.

Публикация об отключении воды в Волгограде была также размещена в Instagram-паблике ghest_vlg, на который подписано около 201 тысячи пользователей. К 08.20 мск 1 января запись набрала 1577 отметок "нравится" и 237 комментариев. Пользователи также раскритиковали профильную компанию за отключение водоснабжения.

"Ни отопления, ни воды. Замечательный Новый год. Спасибо администрации города Волгоград", – написала alena_queen22.

"Жилгородок, ни воды, ни отопления, Новый год удался", – подтвердила maria_novikova09.

"Администрация Дзержинского – позвонила узнать насчет воды, ответил сторож, сказал, что никого нет. Вот и весь ответ! Простой народ никому не нужен. Где же дежурные на случай экстренных ситуаций?" – задалась вопросом tamara_alecs_18.

"Семь ветров, час назад дали воду и снова выключили. Нет никакой – ни холодной, ни горячей", – пожаловалась dudkanatalia1.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде 0 градусов, дует восточный ветер скоростью 3 метра в секундуПользователи погодного сервиса "Кавказского узла" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Почти 230 тысяч жителей ЮФО остались без света из-за непогоды", "Около 50 тысяч человек остаются без воды в Волгограде", "Жители Сочи жалуются на отсутствие отопления".

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