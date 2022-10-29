29 октября 2022, 20:27

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Волгограда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Без воды из-за аварии на сливном коллекторе остаются около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", часть жителей Волгограда остались без горячей и холодной воды. Об этом сообщила 28 октября прокуратура и потребовала возбудить уголовное дело. Волгоградцы пожаловались в соцсети "ВКонтакте", что для жителей некоторых улиц не был организован подвоз воды.

Без воды из-за аварии на сливном коллекторе остаются около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советском районах города, с 12.00 мск в этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

27 октября "в результате дождя" произошел "размыв земляной насыпи и частичное обрушение железобетонного короба сливного коллектора", где пролегают две магистральные трубы городских канализационных сетей, сообщило МЧС. На время проведения ремонта было принято решение о временном отключении холодного водоснабжения в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Сегодня с 12.00 мск в двух районах введен муниципальной режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

В зону отключения попали 189 многоквартирных домов, в которых проживает 186 185 человек, а также шесть лечебных учреждений. Для подвоза воды задействовано 26 водовозок от администрации Волгограда, проинформировало ведомство на своем сайте.

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Примечание:

"Пользователи соцсети пожаловались на перебои с водоснабжением в Волгограде", "Почти 230 тысяч жителей ЮФО остались без света из-за непогоды", "Около 50 тысяч человек остаются без воды в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 октября 2022, 21:26

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