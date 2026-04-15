Активистка из Волжского освободилась после ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка Варвара Луч вышла из изолятора после пяти суток административного ареста по статье о пропаганде символики экстремистских организаций.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волжском арестовал на пять суток местную активистку Варвару Луч по статье о пропаганде символики экстремистских организаций. Внимание силовиков девушка привлекла попытками согласовать митинг против запрета Telegram.

В начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней пришли "люди в штатском". 12 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые угрожали работодателю проблемами, после чего ее временно отстранили от работы. Затем она подала уведомление о митинге в Волжском, но 20 марта получила отказ. После второго отказа мэрии Волжского согласовать митинг Варвара Луч получила предостережение полиции о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и объявила об отмене акции.

Об освобождении из под ареста сообщила сама Варвара Луч в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению активистки, ее задержали по статье о пропаганде либо публичной демонстрации символики экстремистских организаций 1 за старый ролик в "Тиктоке", который она опубликовала в мае 2024 года, в котором следствие заметило флаг ЛГБТ*.

"На одном из них популярная певица Ольга Бузова размахивает экстремистским флагом. На остальных фотография были запечатлены олимпиады в РФ, чемпионат мира по футболу, "Икея", табло с перелетами по всему миру, концерты зарубежных групп в РФ. И все это под строки из песни Монеточки** - "Это было в России, значит, было давно", - написала Луч в сообщении.

По словам Луч, в изоляторе с ней обращались нормально, кормили по расписанию, хоть и без изысков и не били.

"Полицейские которые меня задерживали вели себя довольно таки вежливо. Спасибо им за это. В изоляторе меня не били, кормили три раза в день ( еда не шедевр, но суп и хлеб пойдет), свет в камере не выключали даже на ночь - спала с ним, помогала с уборкой. Почти весь срок была в камере одна, только в последнюю ночь подселили девушку", - сообщила активистка.

Также Варвара Луч указала в сообщении, что отключила комментарии к своему посту в целях предотвращения провокаций, сообщив, что "сейчас все хорошо".

* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.

** внесена в российский реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.