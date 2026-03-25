Организатор митинга в Волжском отменила его после предостережения полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Волжского второй раз отказалась согласовать митинг против блокировки Telegram. Организатор получила и предостережение полиции о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий, после чего сообщила об отмене акции.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней пришли "люди в штатском". 12 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые угрожали работодателю проблемами, после чего ее временно отстранили от работы. После этого она подала уведомление о митинге в Волжском, но 20 марта получила отказ.

Организатор отменила митинг после второго отказа

23 марта Варвара подала скорректированное уведомление в мэрию Волжского о проведении 29 марта митинга в центре Волжского (с 14.00 по 16.00 мск на площади перед драматическим театром). 24 марта она получила ответ из администрации города Волжского "Об отказе в проведении публичного мероприятия". Управляющий делами администрации О.А. Попова сообщила, что уведомление составлено с нарушением статьи 7 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях..." (ФЗ-54). По мнению руководства мэрии, был "не выдержан срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" (в законе указан срок не ранее 15 и не позже 10 дней до дня проведения мероприятия). Далее чиновница сослалась на статьи Конституции РФ и Концепции общественной безопасности в РФ, которые гарантируют гражданам их общественную и личную безопасность.

"В связи с активизацией террористических атак с использованием беспилотных авиационных систем и в целях принятия мер, направленных на обеспечение безопасности граждан … недопущения террористических проявлений на территории городского округа, антитеррористической комиссией города Волжского от 24 марта принято решение ограничить проведение уличных и общественно-массовых, публичных мероприятий с 24 марта на неопределенный срок с переносом их проведения в закрытые помещения. Далее следует предупреждение заявителю о том, что самочинное проведение митинга может повлечь административную и уголовную ответственность. О подобной ответственности в тот же день предупредила Варвару и полиция (управление МВД России по Волжскому). (Копии писем имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Инициатор митинга Варвара в своем Telegram-канале "Луч" пояснила особенности процедуры. Сославшись на федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях...", она указала на разницу между "уведомлением", прописанным в этом законе, и "согласованием" публичных акций.

"Нет "согласия" или "отказа" от администрации - это не их разрешение. Мы подаем уведомление за 10–15 дней (до акции). Администрация не дает "добро" или "запрет" - они могут только предложить изменения. Даже без ответа за три рабочих дня мероприятие считается уведомленным и законным (статья 10 закона)", - объяснила организатор митинга.

"Предлагаем вам изменить место" - это не запрет! Формулировка "предлагаем вам" = рекомендация, а не приказ. По ФЗ-59 "О порядке рассмотрения обращений граждан" (статьи 10–12) такие слова - предложение, которое можно игнорировать. Нет санкций за отказ. Пример: если бы писали "запрещаем", "не допускаем" или "предписываем" - это предписание (со ссылкой на суд). Здесь? Просто совет. В документе нет запрета на наше место, значит, оно в силе", - указала она.

Но после она сообщила, что митинг 29 марта отменен. Она указала, что намерена обжаловать отказ мэрии Волжского.

Также она добавила, что "попросили написать увольнительную, пока все не уляжется", - сообщила Варвара в своем Telegram-канале.

Юрист напомнил о конституционных правах граждан

Юрист Сергей Иващенко указал на требования статьи 31 Конституции РФ. В ней гражданам страны гарантируется право "собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

"Конституция предоставляет нам возможность свободно выражать и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной жизни страны. Цель у организаторов подобных акций может быть и такая - оказть влияние на деятельность органов власти. Вполне возможна жесткая критика властей и их решений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Впрочем, Сергей Иващенко отметил, что подобное конституционное право "может быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства и т.д.".

Мы видим откровенное применение так называемых двойных стандартов

Юрист указал, что оспорить запрет властей в проведении публичных акций можно. Иващенко сослался на Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 №28 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях".

"В случае с отказом в согласовании митинга в защиту "Телегрма" в Волжском 29 марта мы видим откровенное применение так называемых двойных стандартов", - заявил юрист.

Иващенко сообщил, что 18 марта (за шесть дней до отправки Варваре Луч официального отказа в согласовании митинга) в Волжском прошло массовое уличное мероприятие, посвященное 12-й годовщине присоединения к России Крыма. Молодежный патриотический флешмоб состоялся на центральной аллее парка "Волжский". Патриотические публичные акции проводились и в областном центре.

"Найти в открытых источниках информацию о том, были ли наказаны организаторы этого уличного флешмоба за нарушение норм законов, которые чиновница мэрии перечислила в письме к Варваре, мне не удалось. То есть налицо двойные стандарты", - сказал Сергей.

По его словам, отказы в проведении подобных митингов получают организаторы акций по всей России.

"Одни бюрократы ссылаются на опасность налетов дронов, другие вспоминают о ковидной опасности, у третьих вдруг обнаруживаются срочные работы в местах митингов по ремонту коммунальных коммуникаций. Бюрократическая фантазия разнообразна, но, к сожалению ненаказуема", - возмутился Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглись также организаторы митинга в защиту Telegram в Ростове-на-Дону. Ростовский активист Евгений Маковоз был арестован на десять суток по делу о мелком хулиганстве.

Администрация Краснодара пересмотрела свое решение согласовать митинг в защиту свободы слова 28 марта даже на окраине города. Чиновники отозвали согласование акции, сославшись на соображения безопасности из-за угрозы атак беспилотниками и ракетами.