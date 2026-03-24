20:14, 24 марта 2026

Мэрия Краснодара отозвала разрешение на митинг в защиту Telegram

Мужчина с плакатом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Краснодара нересмотрела свое решение согласовать митинг в защиту свободы слова 28 марта даже на окраине города. Чиновники отозвали согласование акции, сославшись на соображения безопасности из-за угрозы атак беспилотниками и ракетами. 

Как писал "Кавказский узел", 23 марта депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов заявил, что согласовал с местными властями акцию против блокировок, вводимых Роскомнадзором. При этом площадка на окраине города в окружении полей оказалась единственной, которую одобрила мэрия Краснодара. Еще 17 марта Сафронов заявлял, что активисты не намерены "проводить митинг в кустах на окраине": первоначально он отказывался от этого места для акции, но после подачи повторного уведомления согласился на него. 

Сквер Кленовый расположен в поселке 1-е отделение учхоза "Кубань", на западной окраине города. Расстояние от центра Ростова-на-Дону, по данным сервиса "Яндекс Карты", составляет 13 километров.

Организатор митинга, депутат гордумы Краснодара и секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов предполагал, что на согласованный митинг в защиту Telegram и свободы слова смогут прийти несколько сотен человек. Он пояснил, что добивался согласования, ссылаясь на закон о публичных акциях. 

"Мы подавали сразу несколько заявок на один митинг, но ответа не последовало. В законе, напоминаю, уведомительный порядок: это означает, что вы подаете уведомление, а именно отказ вообще не предусмотрен. По закону администрация может изменить время и место проведения мероприятия, и если в течение трех дней администрация не отвечает, митинг считается согласованным. Администрация, кстати, этого даже не оспаривает", - сказал Сафронов корреспонденту “Кавказского узла”.

Однако сегодня стало известно, что департамент внутренней политики администрации Краснодара отозвал разрешение на митинг. По словам политика, документ, который "аннулирует разрешение на проведение митинга", ему прислали по электронной почте "вчера поздним вечером, почти ночью". Сафронов назвал незаконным это решение мэрии. 

В документе говорится о невозможности проведения публичного мероприятия по соображениям безопасности. Чиновники ссылаются на "осложнение оперативной обстановки" и "ракетную опасность", следует из публикации в Telegram-канале Сафронова. 

Telegram зачастую использовался для рабочих контактов, и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а доступные способы обхода ограничений не всегда помогают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры, другие заявили, что будут продолжать пользоваться Telegram.

“Краснодарские чиновники во главе с мэром Евгением Наумовым сначала согласовали митинг, а затем, испугавшись резонанса, испугавшись того, что придет много людей, отозвали разрешение. Чиновники из департамента внутренней политики настолько перепугались, что запретили все наши акции и аннулировали все заявки, даже в сквере Покровском, куда мы и так не собирались - это за 20 километров от центра города", - написал депутат. 

Сафронов сообщил, что уже подал в суд иск, оспорив решение чиновников аннулировать согласование акции. Вместе с тем он напомнил сторонникам, что пока "митинг запрещен властями". 

По словам организатора митинга, в мэрии ему отказали в каких-либо разъяснениях. "На все вопросы (отвечали): потому что потому. Можно было написать, что Земля вошла в фазу Сатурна или на Солнце вспышки, законность этого точно такая же", - приводит его комментарий "Осторожно, новости".

На сомнительность доводов администрации указал и кубанский журналист Андрей Кошик. "Видимо, украинские БПЛА утром субботы будут нацелены исключительно на поля в окружении сквера "Кленовый", потому что все другие массовые мероприятия администрация не запрещает", - прокомментировал он решение мэрии в своем Telegram-канале. 

Краснодарский политолог Андрей Гусий полагал, что власти готовы допустить митинг, так как он "безопасен со стороны внутриполитической повестки", а организаторы согласились на, "мягко говоря, не самое хорошее" место проведения акции. 

"Но есть ожидание, что количество людей будет небольшое и все ограничится именно информационной повесткой", - сказал Гусий корреспонденту "Кавказского узла" до того, как стало известно об отзыве согласования.

Юрист из Краснодара Михаил Беньяш*, в свою очередь, критиковал попытки Сафронова согласовать акцию, отметив, что не верит в искренность организатора митинга. Акция "в учхозе Кубань" будет представлять "не общественный, а сугубо оперативный интерес: перепись нелояльных недобитков", написал он в своем Telegram-канале сегодня утром. 

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглись также организаторы митинга в защиту Telegram в Ростове-на-Дону, а также в Волгограде и Волжском. Ростовский активист Евгений Маковоз был арестован на десять суток по делу о мелком хулиганстве, а к активистке из Волжского Варваре Луч силовики приходили домой и на работу. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

