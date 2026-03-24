Стал известен срок ареста ростовского активиста Маковоза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организатору митинга против блокировок интернета Евгению Маковозу, у которого ранее прошли обыски, суд назначил десять суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону утром 21 марта пришли с обыском к заявителю митинга за свободу интернета Евгению Маковозу. Активист был избит, его местонахождение неизвестно. Силовики изъяли технику, сообщили знакомые Маковоза. 23 марта выяснилось, что суд еще 20 марта назначил Маковозу административное наказание по статье о мелком хулиганстве.

Активист Евгений Маковоз, пытавшийся организовать митинг в защиту Telegram в Ростове-на-Дону, отбывает десять суток административного ареста, сообщила сегодня "Горизонтальная Россия 7x7" (внесена в реестр иноагентов).

Срок ареста Маковоза журналистам назвали в пресс-службе Первомайского райсуда, который вынес решение об административном наказании для активиста 20 марта.

Маковозу вменили мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением силовикам (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Эта статья, предусматривающая до 15 суток ареста, часто используется для "карусельных арестов" - последовательных административных наказаний, которые дают силовикам время возбудить уголовное дело против человека, лишенного таким образом свободы, отмечает издание.

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглась также организатор митинга в защиту Telegram в Волгограде и Волжском. Мэрия Волгограда предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки", активистка отказалась, после чего к ней к ней пришли "люди в штатском". 12 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые угрожали работодателю проблемами, после чего ее временно отстранили от работы. От администрации Волжского она получила отказ.

Во время отключений мобильного интернета сайты и приложения, к которым разрешен доступ, работают далеко не везде, что на фоне проблем и с мобильной связью приводит к существенным проблемам, рассказали жители юга России. В октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram.

Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.