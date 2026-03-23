Организатора митинга против ограничений интернета в Ростове-на-Дону привлекли по статье о хулиганстве

На организатора митинга против блокировок интернета Евгения Маковоза был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти. Суд в Ростове-на-Дону вынес постановление о назначении наказания.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону утром пришли с обыском к заявителю митинга за свободу интернета Евгению Маковозу. Активист был избит, его местонахождение неизвестно. Силовики изъяли технику, сообщили знакомые Маковоза.

Дело о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) против Евгения Маковоза поступило 20 марта в Первомайский райсуд Ростова-на-Дону, обратила сегодня внимание "Горизонтальная Россия 7x7" (внесена в реестр иноагентов).

Как следует из карточки дела на сайте суда, протокол был рассмотрен в тот же день. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится на сайте суда. Протокол заседания в карточке дела не опубликован.

Часть 2 статьи 20.1 КоАП предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, во время отключений мобильного интернета сайты и приложения, к которым разрешен доступ, работают далеко не везде, что на фоне проблем и с мобильной связью приводит к существенным проблемам, рассказали жители юга России.

Telegram зачастую использовался для рабочих контактов, и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а доступные способы обхода ограничений не всегда помогают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры, другие заявили, что будут продолжать пользоваться Telegram.

В октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.