×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:37, 9 апреля 2026

Активистка из Волжского арестована на пять суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском арестовал на пять суток местную активистку Варвару Луч по статье о пропаганде символики экстремистских организаций. Внимание силовиков девушка привлекла попытками согласовать митинг против запрета Telegram. 

Как писал "Кавказский узел", в начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней пришли "люди в штатском". 12 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые угрожали работодателю проблемами, после чего ее временно отстранили от работы. Затем она подала уведомление о митинге в Волжском, но 20 марта получила отказ. После второго отказа мэрии Волжского согласовать митинг Варвара Луч получила предостережение полиции о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и объявила об отмене акции.

Жительница Волжского Варвара Луч сегодня днем была задержана на улице. Полицейские, задержавшие активистку, упомянули о "пропаганде ЛГБТ**" на ее странице в соцсети, сообщил со ссылкой на парня Варвары правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Юрист Иван Иванов сообщил, что основанием для протокола на Варвару стал ее старый пост, в котором силовики усмотрели символику "экстремистского движения". "Где-то в старом шуточном ролике мелькнуло фото Ольги Бузовой с цветастым флагом", - написал он на своей странице во "ВКонтакте". 

Активистке вменили статью о пропаганде либо публичной демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Волжский городской суд позже днем назначил ей пять суток административного ареста, сообщило издание V1. 

"Как и предполагалось, силовики не остановились на предупреждениях, несмотря на то, что девушка действовала строго в рамках закона и отменяла митинги после отказов в согласовании. Сам факт политической активности и приобщения к ней людей - уже провинность в глазах системы", - отмечает Telegram-канал "Дозор в Волгограде"*. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

**  ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
3
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
18:43, 9 апреля 2026
Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей
14:08, 9 апреля 2026
1
 Верховный суд признал "Мeмориал"* экстремистской организацией
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
1
 Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
Все события дня
Новости
Силовик рвет билет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 7 апреля 2026
Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков
Угощение для седера. Фото: Haim Charbit / Unsplash.com
22:52, 6 апреля 2026
Еврейские общины юга России отказались от медийности в праздновании Песаха
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу".
23:01, 4 апреля 2026
Защита назвала неправомерным приговор Нагавкину по статье о дезорганизации работы СИЗО
14:01, 4 апреля 2026
Военнослужащий из Камышина убит в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше