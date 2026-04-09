Активистка из Волжского арестована на пять суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском арестовал на пять суток местную активистку Варвару Луч по статье о пропаганде символики экстремистских организаций. Внимание силовиков девушка привлекла попытками согласовать митинг против запрета Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней пришли "люди в штатском". 12 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые угрожали работодателю проблемами, после чего ее временно отстранили от работы. Затем она подала уведомление о митинге в Волжском, но 20 марта получила отказ. После второго отказа мэрии Волжского согласовать митинг Варвара Луч получила предостережение полиции о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и объявила об отмене акции.

Жительница Волжского Варвара Луч 1 сегодня днем была задержана на улице. Полицейские, задержавшие активистку, упомянули о "пропаганде ЛГБТ**" на ее странице в соцсети, сообщил со ссылкой на парня Варвары правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Юрист Иван Иванов сообщил, что основанием для протокола на Варвару стал ее старый пост, в котором силовики усмотрели символику "экстремистского движения". "Где-то в старом шуточном ролике мелькнуло фото Ольги Бузовой с цветастым флагом", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Активистке вменили статью о пропаганде либо публичной демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Волжский городской суд позже днем назначил ей пять суток административного ареста, сообщило издание V1.

"Как и предполагалось, силовики не остановились на предупреждениях, несмотря на то, что девушка действовала строго в рамках закона и отменяла митинги после отказов в согласовании. Сам факт политической активности и приобщения к ней людей - уже провинность в глазах системы", - отмечает Telegram-канал "Дозор в Волгограде"*.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.