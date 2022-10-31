Власти Волгограда назвали сроки возобновления подачи воды

31 октября 2022, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие завершили раскопку поврежденной части канализационного коллектора и устранили протечку воды. Водоснабжение жителей Волгограда возобновится в течение суток, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за аварии на сливном коллекторе на 29 октября без воды оставались около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, там был ранее введен режим чрезвычайной ситуации. 30 октября власти города назвали причиной аварии нарушение строительных норм. По данным специалистов, часть коллектора вместо бетона была изготовлена из металла.

Аварийно-восстановительные бригады завершили раскопку участка канализационного коллектора, который изготовлен из металла, что является нарушением строительных норм. В одну из двух ниток установлена заглушка, за счет чего было ликвидировано протекание воды, сообщила администрация Волгограда.

"Службы смогут восстановить подачу водоснабжения – поручение обеспечить горожан ресурсами до конца суток 31 октября дал губернатор Андрей Бочаров", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале администрации Волгограда.

Напомним, ранее специалисты установили, что та часть коллектора, которая была изготовлена из металла, была сильно изношена и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта. Власти Волгограда заявили, что коллектор был изготовлен в 1970-е годы, и из-за давности срока невозможно установить, почему при строительстве были допущены нарушения.

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