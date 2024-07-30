Избирком Волгоградской области. Фото: https://ikvo.ru/news/ikvo-teper-v-telegram/

30 июля 2024, 12:06

Избирком Волгоградской области утвердил пятерых кандидатов в губернаторы

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В Волгоградской области завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. В выборах, которые пройдут в сентябре, примут участие Алексей Васютенко, Алексей Кононенко, Андрей Бочаров, Евгений Кареликов и Олег Дмитриев, сообщил облизбирком.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и депутат областной думы Евгений Кареликов были зарегистрированы кандидатами на пост главы региона.

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут с 6 по 8 сентября.

Регистрация кандидатов для участия в выборах губернатора Волгоградской области завершена. В качестве кандидатов зарегистрированы Алексей Васютенко, Алексей Кононенко, Андрей Бочаров, Евгений Кареликов и Олег Дмитриев, сообщила Избирательная комиссия региона 29 июля в своем телеграм-канале.

Бочаров выдвинут от "Единой России", Васютенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Кононенко от ЛДПР, Кареликов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитриев от КПРФ, уточнил сегодня "Интерфакс".

"Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что действующий глава региона Андрей Бочаров за десять лет управления Волгоградской областью не преуспел и в сферах развития экономики, коммунального хозяйства и экологии. При этом 15 апреля Бочаров по видеосвязи отчитался президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Путин подчеркнул, что в Волгоградской области "в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость", а "доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой". Бочаров пообещал выполнить эти задачи и попросил поддержать его кандидатуру на будущих губернаторских выборах.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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