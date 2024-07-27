Избирком Волгоградской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора

27 июля 2024, 21:32

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Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и депутат областной думы Евгений Кареликов зарегистрированы кандидатами на пост главы региона, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года возглавляющий Волгоградскую область с 2014 года губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона. 21 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выдвинул свою кандидатуру на новый пятилетний срок.

15 апреля Андрей Бочаров по видеосвязи отчитался президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Путин подчеркнул, что в Волгоградской области "в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость", а "доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой". Бочаров пообещал выполнить эти задачи и попросил поддержать его кандидатуру на будущих губернаторских выборах. Бочаров за десять лет управления регионом не преуспел и в сферах развития экономики, коммунального хозяйства и экологии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Избирательная комиссия Волгоградской области сегодня в ходе заседания зарегистрировала кандидата на должность главы региона Евгения Кареликова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», говорится в Telegram-канале избиркома.

Евгению Кареликову 42 года, он выдвинут региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", руководителем фракции которой является. Кареликов также является депутатом Волгоградской областной думы, сообщило сегодня ТАСС.

Днем ранее, 26 июля, избирком сообщил, что к участию в выборах главы региона допущен действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщила комиссия.

Ранее в Избирком также поступили документы от Алексея Васютенко (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексея Кононенко (ЛДПР) и Олега Дмитриева (КПРФ), сообщила 22 июля "Высота 102".

К 21.10 мск 28 июля в Telegram-канале избиркома Волгоградской области не содержится решения по кандидатурам этих трех соискателей поста губернатора.

Выборы губернатора пройдут в ходе трехдневного голосования с 6 по 8 сентября, следует из данных избиркома.

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