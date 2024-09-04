Аналитики сочли безальтернативными выборы губернатора Астраханской области

04 сентября 2024, 02:20

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Шансы действующего губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина остаться на своем посту максимально высокие, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, у Бабушкина за время правления есть определенные достижения, но остался и ряд нерешенных проблем.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в Астраханской области пройдут выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. На выборы губернатора зарегистрированы пять кандидатов: действующий глава региона Игорь Бабушкин выдвинут от "Единой России", Виталий Бахилин - от партии "Новые люди", Сергей Севастьянов - от КПРФ, Владимир Сухарев - от партии "Родина" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР.

Опрошенные 3 сентября корреспондентом "Кавказского узла" астраханские аналитики оценили предвыборную кампанию в регионе и указали на проблемы в области за время правления действующего губернатора Игоря Бабушкина.

Общественный деятель Григорий Галямов является активным блогером. Он выезжает на проблемные участки области по заявлениям граждан, записывает на видеокамеру их обращения и размещает их в социальных сетях. Галямов привел два недавних примера подобных публикаций.

Две недели назад в селе Николаевка Наримановского района школа оказалась в аварийном состоянии. Жителей села районные власти об этом предупредили поздно. Разразился скандал. Галямов записал и разместил в соцсетях обращение граждан. Профильные министерства областного правительства оперативно решили проблему. Первое время школьников будут возить в школу в соседнем поселке, после же срочного ремонта Николаевскую среднюю школу вновь откроют.

Галямов также рассказал о проблемах с водоснабжением в селе Началово. Он сообщил, что после того, как разместил в соцсетях видеообращение селян, давление в трубах системы водоснабжения поселка было приведено в норму в течение недели. Первую ветку новой сети водоснабжения запустили, вторую ветку, по словам Галямова, готовят к вводу в эксплуатацию.

Бабушкин жестко реагирует на жалобы граждан

«Команда губернатора мониторит в соцсетях ситуацию в области. На проблемы сразу реагируют. Бабушкин жестко реагирует на жалобы граждан. И, надо сказать, районные, да и региональные чиновники его боятся. Спуску он им не дает. Жесткий руководитель», - сказал он.

Галямов заявил, что конкуренции на выборах губернатора у Игоря Бабушкина в Астраханской области нет. При этом он заявил, что в годы правления губернатора в Астрахани изменения, которые «видны невооруженным глазом». «Такого лет 15 назад не было. Достаточно по центру города и по Жилгородку проехать. Фасады домов ремонтируются, дороги ремонтируются. Когда такое было?» - задается он вопросом.

Другие кандидаты на пост губернатора Галямову малоизвестны. Он хорошо знаком только с Виталием Бахилиным, выдвиженцем от партии «Новые люди». Григорий находится с ним в дружеских отношениях. «Виталий - прекрасный человек. Но он не конкурент Бабушкину. У Бабушкина шансы занять вновь кресло губернатора самые реалистично высокие», - подчеркнул Галямов.

Доктор юридических наук Андрей Дегтярев считает, что Бабушкин «правильно сделал, что выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора». Он согласен с мнение, что при этом руководителе Астрахань «преобразилась».

Дегтярев перечислил основные достижения команды Бабушкина. Так, в областном центре «обновился дорожный фонд». Дороги активно ремонтируются. В сфере общественного транспорта была решена проблема безопасности и комфорта пассажиров. Новые автобусы составили жесткую конкуренцию маршруткам. «Хотя поначалу к автобусам было критическое и скептическое отношение у некоторых местных политиков. Но люди выбрали комфорт и безопасность», - заметил Андрей Дегтярев.

Третьим достижением команды Бабушкина он назвал обновление системы водоканала и водоотведения в областном центре. Она существует «чуть ли не с времен Петра Первого». Так, были заменены коммуникации, проходящие под каналами имени Первого Мая и Кутум. Четвертым достижением существующей областной власти Дегтярев назвал работу фонда капитального строительства - это, прежде всего, реконструкция памятников архитектуры. Андрей привел в качестве примера старое здание «Торговых рядов» XVIII века, расположенное на пересечении улиц Боевая и Бакинская.

Пятое достижение - возобновление рыбных ресурсов на Волге и в дельте Волги и борьба в федеральных ведомствах за экологический режим весеннего паводка в низовьях Волги. Дегтярев этот успех связывает с именем действующего губернатора и работой пограничной службы.

В то же время, по словам юриста, «на совести Бабушкина» остался и ряд нерешенных проблем. Так, его правительство не смогло купировать проблему с вывозом и утилизацией мусора и проблему бродячих собак в городе. Последнюю проблему Дегтярев назвал «политической», вызвавшей горячие споры в обществе. Также, по словам доктора юридических наук, общественность города была «удивлена» тем, что региональное правительство продлило до мая 2025 года разрешение на строительство одного из торговых центров, который уже 10 лет в Астрахани считается долгостроем. «Этот объект нужно снести и на освободившейся территории построить школу или детский сад - те объекты, которые сейчас у нас в дефиците», - заявил Дегтярев.

На выборах мы видим среди конкурентов в основном технических кандидатов

«На выборах мы видим среди конкурентов в основном технических кандидатов, малозначащих фигурантов, о которых я ничего не знал и не знаю. Их электоральная значимость равна нулю», - добавил эксперт.

У Игоря Бабушкина сейчас нет реальных политических конкурентов в предвыборной борьбе, считает главный редактор сетевого издания «Астрахань.ру» Максим Поротиков.

«Позиции губернатора (Бабушкина) весьма прочны. Особенно после встречи с президентом. Вряд ли могут быть у него сейчас конкуренты. В принципе, не вижу политика, кто мог бы конкурировать с Бабушкиным. Констатирую этот факт», - сказал Максим.

Поротиков перечислил те же достижения команды Бабушкина, что и Дегтярев. Особо журналист остановился на объектах культурного наследия Астрахани. В качестве примера «отличной работы» областного правительства он привел фасадные работы на исторических памятниках по улицам Адмиралтейская и Куйбышева. Это, по мнению Максима, положительным образом может сказаться на развитии туризма. Также собеседника удивила «принципиальность», с которой Бабушкин подошел к мерам по защите рыбных ресурсов в регионе. Так, Поротиков сообщил, что в этом году действует запрет на вылов воблы в Волге (разрешена рыбалка была только в десятидневный срок). «Так стойко защищать Волгу… Такого при прошлых руководителях области не было», - отметил Максим.

На вопрос, влияет ли как-то близость зоны СВО к региону на предвыборную кампанию в области, Поротиков заметил, что Астраханская область «не так уж и близка к этой зоне». Но СВО, по его мнению, лишь укрепило авторитет действующего губернатора. «Как бывшему военному, Бабушкину эта тема близка. Он лично курирует благотворительные фонды. Оказывается помощь беженцам. Люди это видят», - сказал Поротиков.

Эксперт отметил, что конкуренты Бабушкина на выборах ему также малоизвестны, несмотря на то, что он журналист и главред крупного СМИ. Предвыборная кампания 2024 года, по словам Максима, в Астраханской области «никакая».

Политический деятель Михаил Долиев заметил, что электоральную борьбу за пост губернатора в Астраханской области он может назвать «лишь условно» "выборами". Долиев это слово ставит в кавычки уже много лет.

Конкурента у Бабушкина нет

«Данная процедура является лишь ритуалом лояльности к власти, ничего общего она не имеет к прямым, альтернативным, демократическим выборам, где существуют политическая конкуренция и дебаты. Политическое поле в России вытоптано, выжжено, как в Афганистане, в Сомали. Конкурента у Бабушкина нет. Он сам и администрация президента очередной раз отбирают заведомо слабых спарринг-партнеров. Если можно привести аллегорию, здоровый человек заставляет выйти на беговую дорожку и соревноваться с ним безногих, глухонемых инвалидов, у которых отбираются их клюшки, костыли, слуховые аппараты. Для верности еще и назначаются собственные арбитры. Поэтому никакого второго тура не будет», - заявил он.

Именно поэтому, по мнению оппозиционного политика, шансы у конкурентов Бабушкина «нулевые». «После начала СВО гнет спецслужб усилился, потенциальные кандидаты, наблюдатели и публичные критики режима уехали или помалкивают», - подчеркнул Долиев.

Административный ресурс в России и в Астраханской области, по утверждению Долиева, применялся всегда, «начиная с регистрации нужных кандидатов и заканчивая допуском к телевизионному эфиру». «Бабушкин вещает по всем астраханским каналам в течение года. Других кандидатов почти не показывают. Все точно так же, как и на президентских "выборах". И я обратил внимание на то, что в астраханских сообществах в ВК перестали писать о негативе, например, про перманентные разливы канализации, загрязненном воздухе. Хотя в комментариях видно, что проблема никуда не делась. Просто перед "выборами" модераторам заткнули рты», - заявил Михаил Долиев.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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