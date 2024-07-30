На выборы губернатора Астраханской области зарегистрированы пять кандидатов

30 июля 2024, 10:17

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Действующий глава региона Игорь Бабушкин выдвинут в качестве кандидата на выборах губернатора Астраханской области от "Единой России", Виталий Бахилин - от партии "Новые люди", Сергей Севастьянов - от КПРФ, Владимир Сухарев - от партии "Родина" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР, сообщил облизбирком.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Результат выборов губернатора Астраханской области предопределен, заявили 23 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность губернатора Астраханской области действующего главу региона Игоря Бабушкина. Таким образом, всего зарегистрировано пять кандидатов, сообщила 29 июля в своем телеграм-канале Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Астраханской области.

Бабушкин выдвинут от "Единой России", Виталий Бахилин - от партии "Новые люди", Сергей Севастьянов - от КПРФ, Владимир Сухарев - от партии "Родина" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР, уточнил Центризбирком региона.

Список кандидатов окончательный, эти кандидаты будут представлены избирателям в бюллетенях для голосования, сказано в сообщении.

Напомним, предыдущие выборы губернатора прошли в Астраханской области 8 сентября 2019 года, Игорь Бабушкин набрал 75,3% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Арефьев тогда набрал 11,8%, кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков – 5,1%, а кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Сергей Сычев - 4,8%. Явка на выборах губернатора составила 33,5%.

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