Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

09 сентября 2019, 03:39

По предварительным данным на выборах губернатора Астраханской области лидирует исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин. За три месяца нахождения на посту губернатора Бабушкин смог наладить отношения с местными элитами, считает политолог Александр Васильев. Бабушкин не совершил непоправимых ошибок, отметил политолог Андрей Серенко.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября прошли выборы губернаторов в четырех регионах юга России - Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и Ставропольском крае. В Астраханской области было открыто 580 участков, в том числе девять временных. По данным областного избиркома, число избирателей составляет 731 тысяча человек.

На выборы астраханского губернатора зарегистрированы и.о. главы региона Игорь Бабушкин (самовыдвиженец), Николай Арефьев (КПРФ), Тимофей Щербаков (ЛДПР) и Сергей Сычев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

По предварительным данным облизбиркома Астраханской области, посчитанным на 02.26 по местному времени (01.26 мск) сегодня, 9 сентября, на выборах губернатора области лидирует самовыдвиженец Игорь Бабушкин, набравший 75,34 процента голосов. Второй - кандидат от КПРФ Николай Арефьев, набравший 11,71 процента. Кандидаты от ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набрали 5,38% и 5,02% соответственно.

На 00.00 по местному времени (23.00 мск) было обработано 41,65% протоколов УИК, пишет "Астрахань 24".

Бабушкин наладил контакт с элитами и СМИ

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин за три месяца нахождения на посту смог наладить контакт с местными элитами, журналистами и блогерами, считает астраханский политический обозреватель, член Каспийского экспертного клуба Александр Васильев.

"За три неполных месяца нереально сдвинуть такую махину, как экономика целого субъекта федерации. Но кое-что Бабушкин уже сумел сделать. Серьезно улучшилась обстановка на крупном судостроительном заводе "Красные баррикады", где рабочие не получали зарплату более полугода. Свободнее начал дышать малый бизнес, задавленный прежней командой. Важно, что сейчас более понятными стали перспективы и возможности роста производства в разных отраслях благодаря непрерывной череде визитов федеральных министров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Бабушкин не делит никого на "своих" и "чужих".

"Со всеми группами элиты он ведет переговоры, исключение составляют лишь те, кто замазан в сомнительных делах и явном криминале... Команда пока в стадии формирования. Не вся она (и даже не большая ее часть) будет состоять из приезжих... Завершен отбор по программе "Губернаторский резерв". Так что людей адекватных Бабушкин найдет", - считает Васильев.

"Форменной революцией" назвал он взаимодействие Бабушкина с журналистами и блогерами.

"К нему получили доступ абсолютно все - и "старые" СМИ, и "новые". Недовольные сейчас в медийном сообществе только бывшие монополисты, хотя они сохранили полный "доступ к телу". Просто бывшие монополисты теперь на равных с бывшими "отверженными". Такое отношение Бабушкина к прессе также пробудило большой энтузиазм в местной медиатусовке", - отметил он, добавив все же, что ряд проблем в СМИ Бабушкину еще предстоит решить.

В октябре 2018 года следствие сообщило о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главы агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. В агентстве прошли обыски, с руководителя Марины Зайцевой взята подписка о невыезде.

Бабушкин сохранил политическую независимость

"Бабушкин слишком короткий срок провел на посту врио губернатора Астраханской области, чтобы можно было говорить о каких-то достижениях в социально-экономической сфере", - считает политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

По его мнению, главный успех Бабушкина "заключается в том, что он верно оценил ситуацию в регионе и сумел не совершить непоправимых ошибок".

"Именно это не сумел сделать его предшественник Морозов, который собрал под себя едва ли не все "арбузные корки", на которых можно было поскользнуться", - считает эксперт.

Президент России Владимир Путин 5 июня отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который в сентябре 2018 года сменил на этом посту Александра Жилкина. По мнению политологов, Морозов не отметился за восемь месяцев пребывания на посту какими-либо заметными действиями, но его шансы на победу на выборах были достаточно высоки.

По мнению Серенко, Бабушкин "сохранил политическую независимость, статус публичного и неформального регионального лидера".

"Бабушкин смог найти оптимальную модель политического поведения, успешно балансируя между астраханским изоляционизмом (до 2018 года регионом управляли только местные политики), запросом на обновление и дискредитированным Морозовым образом губернатора-варяга. Это также имеет важное значение для успеха его предвыборной кампании", - полагает он.

Серенко считает, что "Бабушкин имеет хорошие шансы стать эффективным губернатором".

"Безусловно, он начнет перезагрузку астраханской политической системы, в которой сам и станет новой "точкой сборки". Сочетание запроса астраханцев на перемены с очевидной особой поддержкой Бабушкина президентом страны создает уникальную ситуацию для региона", - заключил он.