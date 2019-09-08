Голосование на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

08 сентября 2019, 09:19

Избирательные участки открылись в регионах юга России

Выборы губернаторов, региональных парламентариев, глав муниципалитетов и местных депутатов начались в единый день голосования в регионах юга России.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня намечено голосование на выборах губернаторов Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии. Сегодня же пройдут выборы в заксобрания Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, а также выборы глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

В Волгоградской области сегодня открылись 1494 избирательных участка, сообщил председатель облизбиркома Виктор Черячукин. "Голосование началось в 8 утра [07.00 мск] на всех избирательных участках, кроме одного. Участок № 635 начал свою работу с 6 утра [05.00 мск]", - приводятся слова Черячукина на сайте избиркома.

На участке в Красноармейском районе голосование началось на два часа раньше для сотрудников предприятия с непрерывным циклом работы, уточняет со ссылкой на избирком Волгоградской области "Интерфакс-Юг".

В Астраханской области в 08.00 (07.00 мск) открылись 580 участков, из них девять – временные: в больницах, СИЗО и на судовых платформах в Каспийском море, сообщил представитель областного избиркома, уточнив, что проголосовать сегодня смогут почти 731 тысяча избирателей. При этом, по его словам, 60 астраханцев решили голосовать на цифровых избирательных участках, которые будут функционировать в Москве, пишет РИА "Новости".

Для голосования на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии сегодня открылись все 355 избирательных участков. "Всего в списки для голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии внесено более 535 тысяч избирателей", - приводит агентство слова сотрудника пресс-службы республиканского избиркома.

На выборах губернатора Ставрополья сегодня работают 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан. При этом более 60 участков оборудованы  электронными системами обработки бюллетеней (КОИБ), сообщает сегодня на своем сайте "Ставропольское телевидение".

По данным избиркома, в крае зарегистрированы 1 887 330 избирателей. За ходом голосования следят 2557 независимых общественных наблюдателей, уточняет издание.

В Калмыкии голосование на выборах главы республики проходит под контролем московских и калмыцких общественных наблюдателей, пишет РИА "Калмыкия".

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы", ""Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России", "Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы поспорили о предвыборной агитации".

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