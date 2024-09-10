Коммунисты сохранили мандаты в парламентах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

10 сентября 2024, 00:50

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Коммунисты получили девять мест в парламенте Кабардино-Балкарии и шесть мест в парламенте Карачаево-Черкесии, повторив результаты прошлых парламентских выборов.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября проходили выборы глав регионов и выборы депутатов. По итогам подсчета 100 процентов протоколов партия "Единая Россия" на выборах депутатов парламента седьмого созыва Кабардино-Балкарии набрала 65,71% голосов, сообщил Центризбирком.

70 депутатских мандатов распределились по пропорциональной избирательной системе. Более половины от всего количества голосов получила партия "Единая Россия" - в пользу партии сделали выбор 263 455 человек, она получила 50 мандатов, сообщил председатель избирательной комиссии Кабардино-Балкарии Вячеслав Гешев. На втором месте Кабардино-Балкарское региональное отделение КПРФ – 51 713 избирателей, девять мандатов. Партия "Справедливая Россия" набрала 41 619 голосов и получила семь мандатов. ЛДПР – 20 351 голос, это два мандата, 20 295 человек проголосовали за партию "Зеленые", она также получила два мандата. Партия "Новые люди" набрала 3026 голосов, не получила ни одного мандата, следует из видео с заседания избиркома, которое опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Избирком Карачаево-Черкесии сообщил сегодня, что из 50 мандатов "Единая Россия" получила 34, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" - шесть, ЛДПР и "Гражданская платформа", - по два, указано в Telegram-канале избиркома.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты назвали выборы в парламент Кабардино-Балкарии безальтернативными. Состав парламента республики седьмого созыва определен еще до выборов, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, а сам законодательный орган полностью лишен субъектности, заявили лидер республиканского "Яблока" Хаким Кучмезов и активистка Анастасия Емельянова.

"Кавказский узел" также писал, что в парламенте Кабардино-Балкарии шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

В парламенте Карачаево-Черкесии по итогам выборов 2019 года "Единая Россия" получила 34 депутатских мандата, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - по три, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два, инормировал 10 сентября 2019 года ТАСС.

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