Силовики отреагировали на сбор подписей в поддержку выдвижения Хазбиева на пост главы Ингушетии

02 сентября 2024, 15:20

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Сторонники ингушского активиста Магомеда Хазбиева прекратили сбор подписей в поддержку его выдвижения на пост главы Ингушетии. Сам Хазбиев был вызван в центр по борьбе с экстремизмом, где ему вручили предостережение о недопустимости организации несогласованных акций, рассказал сам активист. Аналогичный интерес силовики проявили к председателю реготделения партии «Гражданская инициатива» Вахе Картоеву, который поддержал выдвижение Хазбиева.

Как сообщал "Кавказский узел", на 8 сентября назначены выборы главы Ингушетии. Активист Магомед Хазбиев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Ингушетии, в его поддержку к 15 августа было собрано около 20 тысяч подписей.Собранные подписи планируется направить в администрацию президента России, поскольку в Ингушетии нет прямых выборов главы республики, и список кандидатов утверждается президентом, а не ЦИК, пояснили сторонники активиста.

15 августа Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы Ингушетии: Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева.

Сбор подписей в этом формате приостановлен, рассказал сегодня Магомед Хазбиев корреспонденту «Кавказского узла».

"Но даже тот факт что наша инициативная группа выступила с такой инициативой и 20 тысяч наших граждан солидарны с нами и также, как мы, считают, что нужно вернуться к прямым выборам главы республики, а не соглашаться с теми кандидатурами, которые нам присылает Кремль. это заставило властьимущих обратить внимание на инициаторов этого мероприятия и заодно еще раз понять, что вопрос о прямом голосовании по-прежнему волнует жителей республики", - рассказал Хазбиев.

По его словам, 16 августа его вызвали в ЦПЭ МВД РФ по Республике Ингушетия. В кабинете было трое, один в форме, двое - в гражданской одежде. Они задавали вопросы: что заставило его выдвигать свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца на пост главы республики, намерен ли он проводить акции протеста, митинги в связи с тем, что главой республики по всей вероятности будет нынешний глава.

«Я им ответил, что никогда, чтобы я ни делал, я не нарушал закон. И то, что требует наш народ: вернуть прямые выборы главы республики – это наше законное право, и наши требования вполне законны», - сказал Магомед Хазбиев.

По его словам, он сказал вызвавшим его на беседу силовикам,

"Мы, ингуши, хотим сами выбирать себе руководителя из нашей республики, которого мы знаем, знаем и то, что он, отработав положенный срок в кресле главы, никуда не уедет и останется жить среди нас, И если что-то обещанное им перед выборами, не выполнит, то ему сограждане будут напоминать об этом. И поэтому он вынужден будет давать взвешенные обещания и потом делать все, чтобы их выполнить. И такой не уедет ... в столицу, так и оставив республику без воды, с мусорными свалками и с загрязненными реками, или ... подарит кусок наших земель кусок наших земель соседу. Появится удачный момент и мы возобновим сбор подписей. Но все это будет сделано только в рамках закона, - все это я сказал тем, кто вызвал меня в ЦПЭ на беседу», - рассказал Магомед Хазбиев.

Он пояснил, что прощание ему вручили предостережение, о недопустимости организации митингов, провоцируя население на неадекватные поступки.

Председатель регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Ваха Картоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что почти все летние месяцы он находился по делам партии в Москве и не входил в инициативную группу по выдвижению Магомеда Хазбиева. Если бы он был в республике, то поставил бы свою подпись на подписном листе. «В этом нет ничего противозаконного», об этом он сказал и в ЦПЭ, куда его вызвали на беседу, едва он прилетел в Ингушетию. Картоев также сказал, он заранее предвидел, что эта "акция захлебнется, даже не выйдя на финишную прямую. Так оно и получилось".

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